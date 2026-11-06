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Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

6 ноября 2026 г. 17:12

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении генерала СБУ Сергея Дуки. Заседание проходит 6 ноября в Киеве в рамках дела "Карфаген". В нем фигурируют высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Прямую трансляцию судебного заседания смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Суд избирает меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке

Сегодня, 6 ноября 2026 года, Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке.

Судебное заседание проходит в Киеве по адресу: улица Крещатик, 42-А.

Рассмотрение происходит в рамках резонансного дела "Карфаген", которое расследуют антикоррупционные органы. По сообщениям СМИ, в деле фигурируют высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Новини.LIVE сообщали, что адвокат Сергея Дуки сообщил, что после увольнения с должности генерал продолжает находиться на службе в СБУ и в настоящее время находится в распоряжении ведомства. Как долго продлится этот период, защитник не уточнил. Также он считает, что заседание по избранию меры пресечения по делу должно проходить в закрытом режиме.

Новини.LIVE писали, что прокурор САП заявил, что во время обыска в квартире генерала СБУ Сергея Дуки вооруженные люди около двух часов препятствовали детективам НАБУ в проведении следственных действий. По версии обвинения, в это время Дука разбивал мобильные телефоны топором. В настоящее время САП просит взять генерала под стражу с залогом в 100 млн грн по делу "Карфаген".

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