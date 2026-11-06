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Главная arrow Відео arrow Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция arrow
Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

6 ноября 2026 г. 17:54

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский выступают после неформальных переговоров в Польше. К совместным заявлениям также присоединилась Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Прямую трансляцию выступления официальных лиц смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Сибига, Сикорский и Каллас выступают после переговоров в Польше

Сегодня, 6 ноября, после неформальных переговоров по вопросам региона Балтийского моря министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский, а также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас делают совместные заявления.

В рамках выступления участники переговоров обращаются к представителям СМИ.

Новини.LIVE сообщали, что Польша формирует новый компонент обороны государственной границы с участием четырёх бригад территориальной обороны. Одно из подразделений будет отвечать за участок вблизи Калининградской области РФ, а его задачами станут наблюдение за границей, поддержка пограничников и подготовка к самостоятельной обороне. Реорганизацию 4-й Варминско-Мазурской бригады и её переименование в бригаду обороны границы планируют завершить к концу 2026 года.

Новини.LIVE писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участники конфликта вокруг Конституционного трибунала получают поддержку от пророссийских сил и российских ботов в соцсетях. Он также раскритиковал президента Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость", обвинив их в блокировании реформ судебной системы. Туск подчеркнул, что Польша должна защищать демократические принципы и верховенство права.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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