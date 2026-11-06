Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский выступают после неформальных переговоров в Польше. К совместным заявлениям также присоединилась Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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Сибига, Сикорский и Каллас выступают после переговоров в Польше

Сегодня, 6 ноября, после неформальных переговоров по вопросам региона Балтийского моря министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский, а также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас делают совместные заявления.

В рамках выступления участники переговоров обращаются к представителям СМИ.

Новини.LIVE сообщали, что Польша формирует новый компонент обороны государственной границы с участием четырёх бригад территориальной обороны. Одно из подразделений будет отвечать за участок вблизи Калининградской области РФ, а его задачами станут наблюдение за границей, поддержка пограничников и подготовка к самостоятельной обороне. Реорганизацию 4-й Варминско-Мазурской бригады и её переименование в бригаду обороны границы планируют завершить к концу 2026 года.

Новини.LIVE писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участники конфликта вокруг Конституционного трибунала получают поддержку от пророссийских сил и российских ботов в соцсетях. Он также раскритиковал президента Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость", обвинив их в блокировании реформ судебной системы. Туск подчеркнул, что Польша должна защищать демократические принципы и верховенство права.