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Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

11 ноября 2026 г. 18:05

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

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08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

По итогам переговоров в Абу-Даби, которые проходили 10 и 11 ноября 2026 года, стороны заявили о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. В то же время территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах. По словам Давида Арахамии, решение может быть найдено до Нового года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 11 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Роман Свитан — полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;
  • Лариса Волошина — журналистка, психолог;
  • Юлия Яцик — народный депутат (внефракционная), член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;
  • Леонид Емец — депутат Киевского городского совета, фракция "Европейская Солидарность", председатель Комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук;
  • Виталий Нестор — депутат Киевского городского совета, фракция "Батьківщина", доктор юридических наук;
  • Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;
  • Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева";
  • Лилия Пашинна — депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга народа", член Комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Новини.LIVE сообщили, что Владимир Зеленский рассказал о темах, которые обсуждались во второй день переговоров в Абу-Даби 11 ноября. Среди них — энергетическое перемирие, прекращение боевых действий на море, обмен пленными и подготовка встречи на уровне лидеров. Президент подчеркнул, что приоритетом Украины остается прекращение войны.

Новини.LIVE писали, что на переговорах в Абу-Даби Украина, США и Россия обсудили возможность масштабного обмена пленными. По словам Владимира Зеленского, речь идет о формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500". Американская сторона передаст это предложение России в ходе дальнейших контактов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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