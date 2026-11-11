Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

По итогам переговоров в Абу-Даби, которые проходили 10 и 11 ноября 2026 года, стороны заявили о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. В то же время территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах. По словам Давида Арахамии, решение может быть найдено до Нового года.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 11 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Роман Свитан — полковник ВСУ в запасе, военный аналитик;

Лариса Волошина — журналистка, психолог;

Юлия Яцик — народный депутат (внефракционная), член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Леонид Емец — депутат Киевского городского совета, фракция "Европейская Солидарность", председатель Комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук;

Виталий Нестор — депутат Киевского городского совета, фракция "Батьківщина", доктор юридических наук;

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;

Александр Гречко — соучредитель ОО "Пассажиры Киева";

Лилия Пашинна — депутат Киевского городского совета, фракция "Слуга народа", член Комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Новини.LIVE сообщили, что Владимир Зеленский рассказал о темах, которые обсуждались во второй день переговоров в Абу-Даби 11 ноября. Среди них — энергетическое перемирие, прекращение боевых действий на море, обмен пленными и подготовка встречи на уровне лидеров. Президент подчеркнул, что приоритетом Украины остается прекращение войны.

Новини.LIVE писали, что на переговорах в Абу-Даби Украина, США и Россия обсудили возможность масштабного обмена пленными. По словам Владимира Зеленского, речь идет о формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500". Американская сторона передаст это предложение России в ходе дальнейших контактов.