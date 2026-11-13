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О чем Зеленский договорился с представителями США: эфир Ранок.LIVE

О чем Зеленский договорился с представителями США: эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2026 г. 8:00

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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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08:00 О чем Зеленский договорился с представителями США: эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2026
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17:33 Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:37 Зеленский заявил о проблемах со Starshield: эфир День.LIVE

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Договоренности президента Украины Владимира Зеленского со специальными посланниками Соединённых Штатов Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Ключевые моменты переговоров, позиции стран, подробности дипломатической миссии и что это будет означать для Украины.

Смотрите об этом в эфире Ранок.LIVE.

Гости:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник (эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина");
  • Александр Савченко, экономист, финансист;
  • Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;
  • Олег Домбровский, представитель управления коммуникаций Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, полковник;
  • Елена Шуляк, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015);
  • Игорь Попов, политолог (эксперт аналитического центра "Объединенная Украина");
  • Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "ОПОРА".

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец об итогах переговоров со спецпредставителями США. По его словам, есть три ключевых момента: состоится обмен пленными, ожидается следующая встреча, а также он надеется, что война завершится как можно скорее.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также считает, что переговоры в Абу-Даби были конструктивными. По его словам, они дали надежду на прекращение боевых действий в Украине.

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