Договоренности президента Украины Владимира Зеленского со специальными посланниками Соединённых Штатов Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Ключевые моменты переговоров, позиции стран, подробности дипломатической миссии и что это будет означать для Украины.

Смотрите об этом в эфире Ранок.LIVE.

Гости:

Дмитрий Левусь, политолог-международник (эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина");

Александр Савченко, экономист, финансист;

Станислав Краснов, военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ;

Олег Домбровский, представитель управления коммуникаций Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск, полковник;

Елена Шуляк, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014–2015);

Игорь Попов, политолог (эксперт аналитического центра "Объединенная Украина");

Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "ОПОРА".

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец об итогах переговоров со спецпредставителями США. По его словам, есть три ключевых момента: состоится обмен пленными, ожидается следующая встреча, а также он надеется, что война завершится как можно скорее.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский также считает, что переговоры в Абу-Даби были конструктивными. По его словам, они дали надежду на прекращение боевых действий в Украине.