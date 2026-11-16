ЕС заявил о готовности присоединиться к многосторонним переговорам по прекращению войны в Украине. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью. В числе возможных мест называют Швейцарию, Норвегию и европейскую часть Турции.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 16 ноября

Гости эфира Вечір.LIVE

Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;

Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE;

Руслан Рохов — политтехнолог;

Степан Якимяк — капитан 1-го ранга в отставке, участник российско-украинской войны, кандидат военных наук, доцент;

Екатерина Рошук — политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";

Павел Гай-Нижник — политолог, доктор исторических наук;

Юрий Ехануров — директор Научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 год), премьер-министр Украины (2005–2006 годы), министр обороны Украины (2007–2009 годы);

Дмитрий Довгополый — эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник Секретариата ООН (1987–2019 годы).

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах по прекращению войны в Украине в рамках формата Е5 и ЕС. Во время беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом она также подчеркнула готовность европейских партнеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, Каллас заявила, что любые мирные переговоры с Россией должны начинаться с полного прекращения огня. Она назвала требования Кремля абсурдными и подчеркнула, что Москва использует их как повод для продолжения войны и разрушений в Украине.