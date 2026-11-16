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Следующий раунд переговоров могут провести в Европе: эфир Вечір.LIVE

Следующий раунд переговоров могут провести в Европе: эфир Вечір.LIVE

16 ноября 2026 г. 18:19

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18:19 Следующий раунд переговоров могут провести в Европе: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский заявил о шансе завершить войну до конца года: эфир Ранок.LIVE

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18:19 Следующий раунд переговоров могут провести в Европе: эфир Вечір.LIVE

Text

13:29 Поврежден Крымский мост и перекрыт проезд: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о новой тактике российских обстрелов: эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2026
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18:05 Зеленский раскритиковал медленное восстановление энергетики: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Из-за атак РФ половина областей Украины осталась без света: эфир День.LIVE

ЕС заявил о готовности присоединиться к многосторонним переговорам по прекращению войны в Украине. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью. В числе возможных мест называют Швейцарию, Норвегию и европейскую часть Турции.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 16 ноября

Гости эфира Вечір.LIVE

  • Иван Киричевский — военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express;
  • Екатерина Коваль — эксперт по национальной безопасности и обороне, офицер запаса, соучредительница #USASTANDSWITHUKRAINE;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Степан Якимяк — капитан 1-го ранга в отставке, участник российско-украинской войны, кандидат военных наук, доцент;
  • Екатерина Рошук — политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";
  • Павел Гай-Нижник — политолог, доктор исторических наук;
  • Юрий Ехануров — директор Научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997 год), премьер-министр Украины (2005–2006 годы), министр обороны Украины (2007–2009 годы);
  • Дмитрий Довгополый — эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник Секретариата ООН (1987–2019 годы).

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах по прекращению войны в Украине в рамках формата Е5 и ЕС. Во время беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом она также подчеркнула готовность европейских партнеров продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, Каллас заявила, что любые мирные переговоры с Россией должны начинаться с полного прекращения огня. Она назвала требования Кремля абсурдными и подчеркнула, что Москва использует их как повод для продолжения войны и разрушений в Украине.

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