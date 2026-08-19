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Михаил Федоров высказался о выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

Михаил Федоров высказался о выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

19 августа 2026 г. 8:00

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08:00 Михаил Федоров высказался о выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

18 августа 2026
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20:52 Переговоры, выборы и поддержка Украины: интервью с Дмитрием Кулебой

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18:17 Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Россия ударила по Харьковщине и убила 10 человек: эфир День.LIVE

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08:00 Драпатый инициировал масштабные проверки в ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Михаил Федоров, до недавнего времени возглавлявший Министерство обороны Украины, подчеркнул необходимость разработки легитимного и безопасного механизма проведения выборов в Украине в условиях затяжных боевых действий. Он раскритиковал действующую систему государственного управления и призвал основывать кадровую политику на профессионализме, эффективности и личной ответственности, а не на личной лояльности. Отдельно политик подчеркнул острую необходимость назначения полномочного министра обороны и приравнял коррупционные проявления во время войны к прямой потере беспилотников и техники для фронта. Он призвал власть вести прозрачную коммуникацию относительно принятых решений и нести полную ответственность за их последствия, резюмировав, что истоки существующих проблем кроются исключительно в системных ошибках руководства.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE 19 августа.

Эфир Ранок.LIVE 19 августа

Гости эфира:

  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
  • Владимир Пузирко, дипломат, юрист-международник;
  • Тарас Мишак, старший офицер отдела коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант;
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Олег Васильев, автор блога "Железные магистрали", транспортный обозреватель;
  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, профессор КАИ, президент "Международного института исследований в области безопасности";
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в Украине. По его словам, избирательный процесс должен состояться ещё до окончательного завершения боевых действий. Дипломат считает, что своевременные выборы позволят сохранить стабильность и внутреннюю устойчивость государственных институтов.

В то же время экс-министр подчеркнул, что потенциал для результативных переговоров с Россией был полностью исчерпан около месяца назад. Главными причинами остановки дипломатического трека он назвал трудности команды Дональда Трампа в Иране, а также сосредоточение внимания Вашингтона на выборах в Конгресс США.

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08:00 Людям с инвалидностью выплатят 800 000 грн: кто сможет получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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