В ночь на 20 августа российские войска нанесли комбинированный удар по украинским регионам, запустив крылатые и баллистические ракеты вместе с группами ударных БПЛА. В результате прямых попаданий и падения обломков сбитых целей пострадали жилой сектор, а также объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, где вспыхнули масштабные пожары. Медики фиксируют обращения от пострадавших граждан. Тем временем оперативные подразделения ГСЧС и коммунальные службы продолжают тушить пожары и расчищать завалы.
Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 20 августа
Гости эфира:
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Александр Коваленко, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
- Сергей Скибчик, капитан, начальник отдела коммуникаций 65-й бригады "Великий Луг";
- Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;
- Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Юлия Гришина, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;
- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
- Евгений Пилипенко, коммерческий директор компании «Генерал Черешня»;
- Сергей Хара, кампаниевед по биоразнообразию Greenpeace Украина.
Как сообщал ранее Новини.LIVE, в ГСЧС обнародовали первые кадры последствий атак России по Киеву в ночь на 20 августа. В нескольких районах возникли масштабные разрушения и пожары.
Также в Киевской области местами возникли проблемы с электроснабжением из-за российских атак. Так, в Броварах сообщили о масштабном отключении электричества.