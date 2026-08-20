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Россия совершила массированную атаку на Киев: эфир Ранок.LIVE

Россия совершила массированную атаку на Киев: эфир Ранок.LIVE

20 августа 2026 г. 8:00

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В ночь на 20 августа российские войска нанесли комбинированный удар по украинским регионам, запустив крылатые и баллистические ракеты вместе с группами ударных БПЛА. В результате прямых попаданий и падения обломков сбитых целей пострадали жилой сектор, а также объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, где вспыхнули масштабные пожары. Медики фиксируют обращения от пострадавших граждан. Тем временем оперативные подразделения ГСЧС и коммунальные службы продолжают тушить пожары и расчищать завалы.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 20 августа

Гости эфира:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Александр Коваленко, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;
  • Сергей Скибчик, капитан, начальник отдела коммуникаций 65-й бригады "Великий Луг";
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Юлия Гришина, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Евгений Пилипенко, коммерческий директор компании «Генерал Черешня»;
  • Сергей Хара, кампаниевед по биоразнообразию Greenpeace Украина.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в ГСЧС обнародовали первые кадры последствий атак России по Киеву в ночь на 20 августа. В нескольких районах возникли масштабные разрушения и пожары.

Также в Киевской области местами возникли проблемы с электроснабжением из-за российских атак. Так, в Броварах сообщили о масштабном отключении электричества.

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