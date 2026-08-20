В ночь на 20 августа российские войска нанесли комбинированный удар по украинским регионам, запустив крылатые и баллистические ракеты вместе с группами ударных БПЛА. В результате прямых попаданий и падения обломков сбитых целей пострадали жилой сектор, а также объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, где вспыхнули масштабные пожары. Медики фиксируют обращения от пострадавших граждан. Тем временем оперативные подразделения ГСЧС и коммунальные службы продолжают тушить пожары и расчищать завалы.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 20 августа

Гости эфира:

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Коваленко, пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;

Сергей Скибчик, капитан, начальник отдела коммуникаций 65-й бригады "Великий Луг";

Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка;

Сергей Нагорняк, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Юлия Гришина, народный депутат Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций;

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Руслан Черный, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Евгений Пилипенко, коммерческий директор компании «Генерал Черешня»;

Сергей Хара, кампаниевед по биоразнообразию Greenpeace Украина.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в ГСЧС обнародовали первые кадры последствий атак России по Киеву в ночь на 20 августа. В нескольких районах возникли масштабные разрушения и пожары.

Также в Киевской области местами возникли проблемы с электроснабжением из-за российских атак. Так, в Броварах сообщили о масштабном отключении электричества.