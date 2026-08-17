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Украина готовит новые дальнобойные операции: эфир Вечір.LIVE

Украина готовит новые дальнобойные операции: эфир Вечір.LIVE

17 августа 2026 г. 18:44

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат и первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, народный депутат Руслан Горбенко, военный юрист Тарас Боровский, народный депутат восьмого созыва и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, а также представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости обсудят, что ВСУ анонсировали кадровые решения и назвали приоритеты дальнобойных ударов. Украина располагает обновленными данными о задачах российской армии и готовит меры противодействия.

Кроме того, Украина определила дополнительные меры для усиления обороны на наиболее интенсивных направлениях.

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить кадровые решения, предложенные Главнокомандующим.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о получении обновленной информации об обстановке на фронте, в частности на наиболее напряженных участках Донецкой области. Он отметил, что актуальные данные касаются ситуации вблизи Константиновки, а также Славянского и Покровского направлений.

Также глава государства сообщил, что за неделю Россия выпустила более 1550 дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты по Украине. Он призвал партнеров усилить ПВО Украины.

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