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Россия ударила по Харьковщине и убила 10 человек: эфир День.LIVE

Россия ударила по Харьковщине и убила 10 человек: эфир День.LIVE

18 августа 2026 г. 13:25

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Гостями эфира День.LIVE стали политический консультант Ярослав Божко, блогер и волонтер Николай Осиченко, эксперт по геоэкономике Олег Саркиц, эксперт кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук, кандидат политических наук Алексей Якубин и майор, офицер штаба первого батальона бригады "Буревой" Виталий Маркив.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Печениги Харьковской области, в результате чего погибли десять человек, еще 17 получили ранения.

Удар пришелся на центральную часть поселка, где расположены магазины, кафе и почтовое отделение, а рядом находятся жилые дома. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Печенигам в Харьковской области. Он подчеркнул, что Украина обязательно ответит на эту атаку.

Кроме того, Россия нанесла удар по Изюму в Харьковской области. Противник ранил пятерых человек, среди которых девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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