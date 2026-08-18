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Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны: эфир Вечір.LIVE

Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны: эфир Вечір.LIVE

18 августа 2026 г. 18:17

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Гостями эфира программы Вечір.LIVE стали народный депутат Богдан Кицак, военный адвокат Роман Лихачев, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, народный депутат Владимир Крейденко, политолог Игорь Чаленко и народный депутат Михаил Цимбалюк.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят поступление в Верховную Раду представления о назначении двух министров — Андрея Сибиги на должность главы МИД и Евгения Хмары на должность главы Минобороны. Голосование по обоим министрам назначено на завтра.

Как писали Новини.LIVE, 18 августа Верховная Рада возобновила пленарную работу после длительного перерыва. Последний раз депутаты собирались в сессионном зале 16 июля, когда утвердили нового премьер-министра и состав Кабмина.

Ранее мы рассказывали, что известно о Евгении Хмаре, которого хотят назначить новым министром обороны. Речь идет о генерал-майоре СБУ.

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