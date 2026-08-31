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Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

Украина готовит меры против реактивных дронов: эфир День.LIVE

31 августа 2026 г. 13:16

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Гостями эфира День.LIVE стали политолог Петр Олещук, военный аналитик Роман Погорилый, вице-президент торгово-промышленной палаты Ростислав Коробка, политолог-международник Вадим Трюхан, адвокат Екатерина Анищенко, политолог Екатерина Рошук, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк и коммерческий директор компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят сообщение нардепа Марьяна Заблоцкого об обнаружении опробованной и относительно недорогой концепции противодействия реактивным "Шахедам". Привлечены средства американских доноров для создания первых образцов, адаптированных к украинским условиям.

Депутат критикует государственную систему финансирования оборонных инноваций, указывая на бюрократию и опасения уголовной ответственности, которые мешают чиновникам принимать нестандартные решения при использовании бюджетных средств.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 31 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами различных типов, в том числе реактивными. Силы ПВО действовали на севере, юге, востоке и в центре страны.

А внештатный советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что российские реактивные БпЛА в направлении Киева часто движутся вдоль белорусской границы, хотя могли бы выбрать более короткий маршрут. Это может быть связано с работой LTE-модемов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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