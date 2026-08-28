Гостями эфира День.LIVE стали руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, командир взвода технического обеспечения батальона беспилотных систем "Стриж" 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Дмитрий "Доля", президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, дипломат Владимир Пузирко, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, народный депутат Алексей Леонов и психолог Евгений Скрипник.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что Киев вновь находится под давлением российских ударов. За последние сутки воздушные тревоги в столице в сумме длились почти 12 часов.

Россия продолжает применять дроны и ракеты, вынуждая киевлян часами находиться в укрытиях.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа Россия атаковала Киев и нанесла удар по складу Vivat, в результате чего он сгорел. В издательстве рассказали подробности.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали Киевскую область. В результате обстрела есть погибший и раненые. На местах попаданий продолжают работать все службы.