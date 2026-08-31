В Киевской области после очередной атаки России с использованием беспилотников произошёл масштабный пожар на складских объектах. По предварительной информации местных пабликов, возгорание произошло в Стоянке Бучанского района, где расположены складские помещения сети "Аврора". Над районом образовался густой столб черного дыма, который виден на значительном расстоянии.

Об этом будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Пожар произошел на фоне серии российских ударов по складской и логистической инфраструктуре Киевской области. Российские войска регулярно атакуют объекты в регионе беспилотниками, создавая дополнительные риски для гражданской и критической инфраструктуры.

Гостями эфира станут:

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Михаил Цимбалюк — народный депутат от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Руслан Горбенко — народный депутат от партии «Слуга народа», член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group;

Богдан Слуцкий — экономист Центра экономической стратегии;

Андрей Ильенко — офицер батальона "Свобода" полка "Р.У.Г.".

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в ночь на 31 августа атаковали склад VARUS в Киевской области. В результате удара было уничтожено значительное количество товаров, из-за чего предприятие понесло серьезные убытки.

Как сообщали Новини.LIVE, в селе Мила Бучанского района Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки и обезвреживанию взрывоопасных предметов. На данный момент известно о 38 погибших и 52 пострадавших, среди которых пятеро детей.