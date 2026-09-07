Зеленский выступил с заявлением после переговоров с США: эфир Ранок.LIVE

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве состоялись переговоры представителей команд Дональда Трампа и Владимира Зеленского по вопросу прекращения войны в Украине. Американская делегация после встреч в Москве обсудила с украинской стороной дальнейшие дипломатические шаги. Зеленский сделал акцент на справедливом мире и надежных гарантиях безопасности, а в команде Трампа заявили о готовности работать над долгосрочным завершением войны.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 7 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Виктор Бобиренко — политолог, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики;

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Александр Бородин — пресс-секретарь Третьего армейского корпуса;

Владислав Селезнев — военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ;

Юрий Юзич — историк, ветеран, майор ВСУ в отставке;

Денис Клименко — аналитик по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки, автор Telegram-проекта MENAlysis;

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008–2011 годы);

Татьяна Козаченко — адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ (2018–2020 годы).

Новини.LIVE сообщали, что 6 сентября Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали реальные варианты завершения войны и выработку конкретных решений для достижения мира.

Новини.LIVE также писали, что впоследствии Зеленский заявил, что во время встречи с американскими и европейскими представителями в Киеве стороны предложили несколько новых идей относительно дальнейших переговоров. Их предстоит подробно проанализировать и определить, могут ли они приблизить Украину к завершению войны. В ближайшие недели Украина, США и европейские партнеры могут провести трехстороннюю встречу для обсуждения дальнейших договоренностей.