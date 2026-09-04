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Почему фермеры не получают компенсацию за самостоятельно разминированные поля: Наша справа

Почему фермеры не получают компенсацию за самостоятельно разминированные поля: Наша справа

4 сентября 2026 г. 21:10

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21:10 Почему фермеры не получают компенсацию за самостоятельно разминированные поля: Наша справа

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Тысячи гектаров украинских сельскохозяйственных угодий нуждаются в очистке от последствий российской оккупации. За это дело взялись фермеры в то время, как страна искала пути и разрабатывала процедуры разминирования. Так, на деоккупированных землях Херсонской области земледельцы самостоятельно очистили свои поля от мин, чтобы успеть посеять и собрать урожай, однако теперь не получают компенсации за свои усилия.

Почему так происходит и куда уходят деньги — разбиралась журналистка Диана Лановец в расследовании «Наша справа».

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