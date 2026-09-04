Тысячи гектаров украинских сельскохозяйственных угодий нуждаются в очистке от последствий российской оккупации. За это дело взялись фермеры в то время, как страна искала пути и разрабатывала процедуры разминирования. Так, на деоккупированных землях Херсонской области земледельцы самостоятельно очистили свои поля от мин, чтобы успеть посеять и собрать урожай, однако теперь не получают компенсации за свои усилия.

Почему так происходит и куда уходят деньги — разбиралась журналистка Диана Лановец в расследовании «Наша справа».