Российский дрон 4 сентября поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. По словам Владимира Зеленского, беспилотник был нацелен непосредственно на кабинет главы СБУ Александра Поклада. После атаки глава государства поручил руководителю спецслужбы подготовить ответ для России.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE 4 сентября, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 4 сентября

Гости эфира:

Олег Пендзин, исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;

Илья Котов, кандидат наук по государственному управлению, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Антон Кучухидзе, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины";

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что российский беспилотник поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, недалеко от Софийского собора. По словам главы государства, дрон был непосредственно нацелен на кабинет руководителя Службы безопасности Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска значительно увеличили использование новых реактивных "шахедов" при атаках на украинские города. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что из-за этого нынешняя волна воздушного террора стала серьёзным испытанием для украинской противовоздушной обороны.