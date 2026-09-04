Гостями эфира День.LIVE стали народный депутат Владимир Крейденко, политолог Валерий Дымов, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, народный депутат Павел Фролов, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление премьер-министра Сергея Корецкого о том, что Кабинет Министров принял ряд решений по адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак РФ.

Изменения касаются типа тревог, в частности в метро, и продолжительности комендантского часа в Киеве.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого, Кабмин принял четыре решения, направленных на адаптацию работы предприятий, транспортной системы и инфраструктуры к новым особенностям российских дроновых атак. В частности, среди введенных изменений — разделение воздушных тревог по уровням опасности на желтый и красный.

А мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти рассматривают вариант сохранения движения по мостам во время воздушных тревог. В то же время в городе увеличили количество автобусов, работающих на маршрутах, дублирующих линии метрополитена.