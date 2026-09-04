Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE arrow
В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

4 сентября 2026 г. 13:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:10 В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2026
Text

18:22 Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026
Text

19:34 Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Text

18:15 В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2026
Text

18:13 Зеленский возмутился из-за сезона отпусков у партнеров: эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2026
Text

18:22 Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали народный депутат Владимир Крейденко, политолог Валерий Дымов, соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, народный депутат Павел Фролов, президент Ассоциации "Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление премьер-министра Сергея Корецкого о том, что Кабинет Министров принял ряд решений по адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак РФ.

Изменения касаются типа тревог, в частности в метро, и продолжительности комендантского часа в Киеве.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Корецкого, Кабмин принял четыре решения, направленных на адаптацию работы предприятий, транспортной системы и инфраструктуры к новым особенностям российских дроновых атак. В частности, среди введенных изменений — разделение воздушных тревог по уровням опасности на желтый и красный.

А мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти рассматривают вариант сохранения движения по мостам во время воздушных тревог. В то же время в городе увеличили количество автобусов, работающих на маршрутах, дублирующих линии метрополитена.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:24 Певец KISHE приглашает на благотворительный концерт в Киеве в день своего юбилея

13:11 SEPTEMBER FEST соберет более 150 спикеров в Киеве

Text

13:10 В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

13:05 Можно ли открыть кафе во дворе многоэтажного дома: нормы закона

13:04 Кофе за 111 грн каждый день: сколько украинцы тратят на питание вне дома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:02 Больше жертв: экономист раскритиковал смену в комендантском часу

12:52 ВСУ обезвредили более 50 тыс. дронов в августе: статистика

12:32 Власти уволили главу Запорожской ОГА Федорова: новая должность

12:20 Трудоустройство без Резерв+: как законно взять человека на работу

12:17 Второй день рождения для одесситов: жители города о утренней атаке

13:24 Певец KISHE приглашает на благотворительный концерт в Киеве в день своего юбилея

13:11 SEPTEMBER FEST соберет более 150 спикеров в Киеве

13:05 Можно ли открыть кафе во дворе многоэтажного дома: нормы закона

13:04 Кофе за 111 грн каждый день: сколько украинцы тратят на питание вне дома

Эксклюзив

13:02 Больше жертв: экономист раскритиковал смену в комендантском часу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:52 ВСУ обезвредили более 50 тыс. дронов в августе: статистика

12:32 Власти уволили главу Запорожской ОГА Федорова: новая должность

12:20 Трудоустройство без Резерв+: как законно взять человека на работу

12:17 Второй день рождения для одесситов: жители города о утренней атаке

12:13 СБУ задержала супружескую пару агентов ГРУ: мужчина служил в ВСУ

Эксклюзив

06:40 Число украинцев неуклонно сокращается, — Либанова

2 сентября

18:36 Для любимой Одессы: пожелания жителей ко Дню рождения города

06:33 День рождения Одессы: сегодня исполняется 232 или 611 лет

28 августа

06:33 Одесситы о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин

27 августа

06:27 Одесситы о расходах на 1 сентября: сборы к школе продолжаются

26 августа
Эксклюзив

06:33 Новые профессии в Одессе: подготовка к защите Родины

24 августа

08:16 День независимости Украины: что этот день значит для одесситов

06:33 Независимость для меня — это свобода: одессит Олег Филимонов

23 августа
Эксклюзив

06:25 Украина должна провести выборы президента и в Верховную Раду, — Кулеба

21 августа

06:33 Готовим ребёнка к школе: актуальные цены на одесском "7 км"

Text

13:10 В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

3 сентября
Text

18:22 Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

Виткофф и Кушнер готовятся к встрече в Киеве: эфир Ранок.LIVE

4 сентября 2026 г. 8:00
Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

Россия наращивает скоростное оружие, Киев готовит ответ: эфир Вечір.LIVE

3 сентября 2026 г. 18:22
В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

В Киеве стреляли в директора медицинского центра: эфир День.LIVE

3 сентября 2026 г. 13:11
В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

В Киеве могут изменить комендантский час: эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2026 г. 8:00
Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

Последствия атак РФ и дефицит продуктов: эфир Київський час

2 сентября 2026 г. 19:34
В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

В Украине будет два уровня воздушной угрозы: эфир Вечір.LIVE

2 сентября 2026 г. 18:15
Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

Смертельная перестрелка в Киеве: что известно — эфир День.LIVE

2 сентября 2026 г. 13:05
Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

Украина начинает закрывать воздушное пространство над РФ: эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации