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Главная arrow Відео arrow ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE arrow
ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

8 сентября 2026 г. 18:27

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18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина пережила очередной массированный удар РФ: эфир Ранок.LIVE

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18:25 В Украине объявили о новом этапе переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп планирует позвонить Зеленскому и Путину: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский выступил с заявлением после переговоров с США: эфир Ранок.LIVE

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18:15 Украина ответит на удар дрона РФ по зданию СБУ: эфир Вечір.LIVE

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13:10 В Киеве изменят комендантский час и работу метро: эфир День.LIVE

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18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина пережила очередной массированный удар РФ: эфир Ранок.LIVE

7 сентября 2026
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18:25 В Украине объявили о новом этапе переговоров: эфир Вечір.LIVE

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15:40 Шахедный террор и визит специальных представителей США, — Остаповец_LIVE

Страны-члены Евросоюза согласились закупить для Украины американские ракеты-перехватчики для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд. Отмечается, что работа по подготовке к выделению Украине 3,2 млрд евро на перехватчики для систем Patriot будет завершена до конца недели. По словам фон дер Ляйен, эта выплата «позволит Украине лучше защитить своё небо от беспорядочных атак России».

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE 8 сентября

Обсуждать события в прямом эфире будут:

  • Константин Криволап, авиаэксперт;
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
  • Ярослав Захарченко, прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации «Правовое равенство»;
  • Игорь Гарбарук, международный эксперт, член «Экономического дискуссионного клуба»;
  • Максим Розумный, доктор политических наук.

 

Ранее Новини.LIVE писали, что украинская и американская стороны в настоящее время имеют совершенно новые идеи для достижения справедливого мира. Однако дальнейший дипломатический прогресс теперь будет полностью зависеть от реальной готовности российской стороны участвовать в переговорных процессах.

Также мы писали, что диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг войны в Украине и дипломатические усилия Вашингтона. Президент РФ также заявил об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Европы и НАТО.

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