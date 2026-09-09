Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, экономист Олег Устенко, журналист и ведущий программы "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян, народный депутат Владимир Крейденко, депутат Киевского городского совета Динара Габибулаева, депутат Киевского городского совета Тарас Козак, эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства Виктор Глеба, народный депутат Сергей Нагорняк и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что в Новороссийске в ночь на 9 сентября украинские силы поразили фрегат "Адмирал Эссен". Речь идет о носителе ракет "Калибр", которые РФ применяет против Украины.

В результате ударов была поражена инфраструктура российской военно-морской базы, а также фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356. После попадания на палубной надстройке корабля возник пожар.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГУР, корабль поступил на вооружение российского флота в 2016 году и в настоящее время считается одним из самых современных судов ВМФ РФ. Помимо основного вооружения, он оснащен артиллерийскими установками, средствами противовоздушной обороны и противолодочными системами.

В целом с начала полномасштабного вторжения боевые потери российской армии уже превысили 1,5 миллиона военнослужащих — убитых и раненых.