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США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

9 сентября 2026 г. 13:00

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13:00США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Украина пережила очередной массированный удар РФ: эфир Ранок.LIVE

7 сентября 2026
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18:25 В Украине объявили о новом этапе переговоров: эфир Вечір.LIVE

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15:40 Шахедный террор и визит специальных представителей США, — Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский выступил с заявлением после переговоров с США: эфир Ранок.LIVE

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21:10Почему фермеры не получают компенсацию за самостоятельно разминированные поля: Наша справа

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13:00 США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

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08:00 Украина и РФ могут заключить перемирие этой зимой: эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2026
Text

18:27 ЕС выделил 3,2 млрд евро на ракеты Patriot: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Киеве слышны взрывы из-за атаки РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Украина пережила очередной массированный удар РФ: эфир Ранок.LIVE

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переговоры по поводу войны в Украине, состоявшиеся в Киеве и Москве с участием спецпосланцев США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, были содержательными. Он уверяет, что в течение ближайших недель может быть разработан план мер по выходу из войны, который будет выгоден для обеих сторон.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";
  • Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук в области государственного управления;
  • Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец";
  • Марина Китина, директор департамента PR, GR и стратегических партнерств УАВЕ.

Новини.LIVE сообщали, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре итоги недавних визитов американских представителей в Москву и Киев. В частности, речь шла о поездках спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Среди ключевых вопросов переговоров может быть передача Украине антибаллистических ракет для усиления защиты от российских ударов.

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