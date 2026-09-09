США могут представить план завершения войны в ближайшие недели: эфир День.LIVE

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переговоры по поводу войны в Украине, состоявшиеся в Киеве и Москве с участием спецпосланцев США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, были содержательными. Он уверяет, что в течение ближайших недель может быть разработан план мер по выходу из войны, который будет выгоден для обеих сторон.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО";

Дмитрий Леушкин, эксперт по топливу, основатель группы компаний "Prime";

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук в области государственного управления;

Назарий Барчук, аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеривец";

Марина Китина, директор департамента PR, GR и стратегических партнерств УАВЕ.

Новини.LIVE сообщали, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре итоги недавних визитов американских представителей в Москву и Киев. В частности, речь шла о поездках спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Мы также писали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Среди ключевых вопросов переговоров может быть передача Украине антибаллистических ракет для усиления защиты от российских ударов.