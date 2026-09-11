В четверг, 10 сентября, во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Калгари премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что страна будет поставлять Украине треть всех произведенных ею боевых дронов. Также стороны договорились о закупке крайне необходимых ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны через механизм JUMPSTART на сумму 350 миллионов канадских долларов. Помимо военных поставок, лидеры подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая закрепляет всеобъемлющий стратегический союз и долгосрочное сотрудничество между Украиной и Канадой на десятилетия вперед.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 11 сентября

Приглашённые гости эфира:

Вадим Трюхан, политолог, юрист-международник

Павел Дяченко, начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области

Евгений Оропай «Скиф», капитан, начальник службы применения отделения беспилотных систем секции планирования применения штаба, бригады «Рубеж»

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

Ольга Алтунина, представительница Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины

Михаил Цимбалюк, народный депутат от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Максим Ткаченко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО «ВПЛ Украины»

Ярослав Куц, член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины

Виктор Савинок, политолог-международник (главный аналитик Западного института в Познани)

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский впервые прокомментировал опасный инцидент с дроном, замеченным возле его самолета во время перелета из Молдовы в Норвегию. Президент отметил, что отдельные единичные беспилотники не представляют для него главной угрозы, поскольку гораздо более серьезной проблемой остаются массированные удары российских реактивных БПЛА по украинским городам. По словам главы государства, Украина способна эффективно сбивать реактивные «Шахеды», однако нуждается в дополнительной помощи союзников. Сейчас более 60 компаний параллельно работают над инженерными решениями для их перехвата.

Параллельно правительство Канады выделило Украине масштабный пакет энергетической и оборонной поддержки. Премьер-министр Марк Карни объявил о предоставлении более 430 миллионов долларов кредитных гарантий на импорт природного газа, нового оборонного транша для укрепления ПВО, а также значительного финансового взноса в фонд энергетической устойчивости. Эти ресурсы будут направлены на ремонт поврежденных в результате обстрелов сетей, расширение мощностей для накопления энергии и резервное энергоснабжение больниц.