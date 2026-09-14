Киев официально предупредил Соединенные Штаты об опасности выхода российской агрессии за пределы Украины, заявил глава МИД Андрей Сибига. Украинская сторона проводит регулярные консультации с западными союзниками, чтобы своевременно нейтрализовать возможные риски для стран Европы. Министр подчеркнул, что наиболее эффективным способом защитить европейские государства от российской угрозы остается безотлагательное укрепление украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 14 сентября

Приглашенные гости:

Евгения Федотова, вице-президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины";

Борис Гулкевич, военный аналитик Defense Express;

Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Андрей Магера, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК;

Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах;

Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги;

Вита Олещенко, семейный врач.

Новини.LIVE ранее сообщали, что из-за опасности ударов российских беспилотников делегация главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны временно не могла выехать из Украины через украинско-польскую границу. Эстонский министр подчеркнул, что воздушные атаки РФ становятся все более массированными и приближаются вплотную к границам стран НАТО и ЕС.

В то же время утром 13 сентября армия РФ в двух километрах от польской границы на Волыни атаковала локомотив пассажирского поезда. Благодаря быстрой реакции и профессиональным действиям железнодорожников удалось предотвратить катастрофу и избежать жертв среди людей.