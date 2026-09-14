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Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

14 сентября 2026 г. 8:00

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10 сентября 2026
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Эксклюзив

20:00Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:53 Правительство сокращает расходы из-за нехватки средств: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп утверждает, что Путин готов заключить мир: эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2026
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19:00 Массированные атаки на Киев и новые сигналы тревоги: эфир Київський час

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18:00 ВСУ поразили "Адмирал Эссен", который запускал ракеты: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Украина предупредила США об угрозе для НАТО со стороны РФ: эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2026
Text

18:05 ВСУ нанесли удары по ряду нефтяных объектов РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Россия атакует АЗС в Киеве, есть погибшие и раненые: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский заключил крупные соглашения с Канадой: эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2026
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Эксклюзив

20:00 Новый кризис, АЗС Киева под прицелом РФ: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

Киев официально предупредил Соединенные Штаты об опасности выхода российской агрессии за пределы Украины, заявил глава МИД Андрей Сибига. Украинская сторона проводит регулярные консультации с западными союзниками, чтобы своевременно нейтрализовать возможные риски для стран Европы. Министр подчеркнул, что наиболее эффективным способом защитить европейские государства от российской угрозы остается безотлагательное укрепление украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 14 сентября

Приглашенные гости:

  • Евгения Федотова, вице-президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины";
  • Борис Гулкевич, военный аналитик Defense Express;
  • Богдан Попов, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Андрей Магера, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК;
  • Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах;
  • Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги;
  • Вита Олещенко, семейный врач.

Новини.LIVE ранее сообщали, что из-за опасности ударов российских беспилотников делегация главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны временно не могла выехать из Украины через украинско-польскую границу. Эстонский министр подчеркнул, что воздушные атаки РФ становятся все более массированными и приближаются вплотную к границам стран НАТО и ЕС.

В то же время утром 13 сентября армия РФ в двух километрах от польской границы на Волыни атаковала локомотив пассажирского поезда. Благодаря быстрой реакции и профессиональным действиям железнодорожников удалось предотвратить катастрофу и избежать жертв среди людей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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