НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

В Украине растут цены на топливо на фоне ускорения инфляции. 17 сентября Национальный банк повысил учетную ставку до 16%. В то же время крупные сети АЗС во второй раз за день обновили цены на бензин и дизельное топливо, местами сразу на 2 гривны за литр.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 17 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Сергей Асланян — журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Позывной "Дерун" — штурмовик спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан";

Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПО Украины";

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины от фракции "Батьківщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;

Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;

Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Бывший дипломат посольства Украины в Иране.

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 17 сентября, крупные сети АЗС продолжили повышать цены на топливо. "Укрнафта" и SOCAR дважды за день обновили стоимость бензина и дизельного топлива. При этом средняя цена на А-95 премиум за сутки выросла на 1,25 грн, а на дизельное топливо — на 32 копейки за литр.

Новини.LIVE также сообщали, что дизельное топливо в Украине продолжает дорожать, а к концу года его цена может достичь 115 грн за литр. При таком сценарии полный бак на 50 литров будет стоить около 5 750 грн. Сейчас средняя цена дизельного топлива составляет около 98,53 грн за литр.