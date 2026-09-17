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НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

17 сентября 2026 г. 18:00

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18:00 НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

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18:00 НБУ принимает срочные меры в связи с ростом цен на бензин: эфир Вечір.LIVE

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В Украине растут цены на топливо на фоне ускорения инфляции. 17 сентября Национальный банк повысил учетную ставку до 16%. В то же время крупные сети АЗС во второй раз за день обновили цены на бензин и дизельное топливо, местами сразу на 2 гривны за литр.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 17 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Сергей Асланян — журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";
  • Позывной "Дерун" — штурмовик спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан";
  • Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПО Украины";
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Валентин Наливайченко — народный депутат Украины от фракции "Батьківщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;
  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО. Бывший дипломат посольства Украины в Иране.

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 17 сентября, крупные сети АЗС продолжили повышать цены на топливо. "Укрнафта" и SOCAR дважды за день обновили стоимость бензина и дизельного топлива. При этом средняя цена на А-95 премиум за сутки выросла на 1,25 грн, а на дизельное топливо — на 32 копейки за литр.

Новини.LIVE также сообщали, что дизельное топливо в Украине продолжает дорожать, а к концу года его цена может достичь 115 грн за литр. При таком сценарии полный бак на 50 литров будет стоить около 5 750 грн. Сейчас средняя цена дизельного топлива составляет около 98,53 грн за литр.

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18:05 Скидки в 130 странах: какие льготы предоставляются украинским студентам за рубежом

17:55 Было сбитие: Зеленский о результатах применения перехватчиков против реактивных БпЛА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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