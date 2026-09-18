Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, юрист-международник Роман Еделев, адвокат Полина Марченко, начальник отдела коммуникаций 4-й ОВМБр Анастасия Халецкая, экономист Виталий Шапран, политолог Павел Гай-Нижник, народный депутат Алексей Леонов и эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который предупредил об угрозе российских атак по Польше и странам Балтии под видом навигационных ошибок.

По данным разведок союзников, Кремль пытается расколоть НАТО и проверить готовность Запада защищать партнеров на фоне изнурительных ударов по логистике и городам Украины. Для этого Россия может начать атаки против НАТО под видом несчастных случаев.

Как писали Новини.LIVE, 18 сентября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о проведении в украинских Карпатах первого саммита в формате C8. А премьер Туск предупредил о тяжелых неделях и месяцах, которые ждут нас всех.

Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе создания военной базы США на территории Польши. Он связал этот процесс с руководством Кароля Навроцкого.