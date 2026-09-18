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Главная arrow Відео arrow Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE arrow
Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

18 сентября 2026 г. 13:06

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13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

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19:00 Дроны атакуют Киев, удары по АЗС и ТРЦ: эфир Київський час

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08:00 ВСУ добились новых успехов в Донецкой области: эфир Ранок.LIVE

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18:15 Зеленский созвал совещание о защите железной дороги и АЗС: эфир Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявил о критических месяцах для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Трамп готов ввести санкции Грема против России: эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, юрист-международник Роман Еделев, адвокат Полина Марченко, начальник отдела коммуникаций 4-й ОВМБр Анастасия Халецкая, экономист Виталий Шапран, политолог Павел Гай-Нижник, народный депутат Алексей Леонов и эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который предупредил об угрозе российских атак по Польше и странам Балтии под видом навигационных ошибок.

По данным разведок союзников, Кремль пытается расколоть НАТО и проверить готовность Запада защищать партнеров на фоне изнурительных ударов по логистике и городам Украины. Для этого Россия может начать атаки против НАТО под видом несчастных случаев.

Как писали Новини.LIVE, 18 сентября украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о проведении в украинских Карпатах первого саммита в формате C8. А премьер Туск предупредил о тяжелых неделях и месяцах, которые ждут нас всех.

Ранее лидер США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе создания военной базы США на территории Польши. Он связал этот процесс с руководством Кароля Навроцкого.

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13:35 Норвегия выделила Украине более 100 млн долларов через Ukraine Facility

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:30 Курс доллара и евро изменился: сколько стоит валюта в банках

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