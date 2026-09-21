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Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

21 сентября 2026 г. 13:44

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Гостями эфира День.LIVE стали эксперт по геоэкономике Олег Саркиц, командир дивизиона перехватчиков в составе 39-го зенитно-ракетного полка "ПОСІПАКИ" Сергей Минаев с позывным Рамзес, кандидат политических наук Алексей Якубин, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук и директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Смотреть эфир День.LIVE можно с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят предстоящую встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, а также возможные темы переговоров двух лидеров. Отдельное внимание уделят международной политике и заявлению бывшего руководителя отдела Центрального разведывательного управления США Ральфа Данненберга о возможном распределении сфер влияния между США, Китаем и Россией.

Также в студии будут говорить о результатах первого саммита Карпатской восьмерки в Буковеле, где было представлено почти 100 проектов общей стоимостью около 40 млрд евро. Среди других тем — новые санкции США, ситуация с российскими беспилотниками над Запорожьем и выборы в Государственную думу РФ.

Кроме того, эксперты проанализируют ситуацию в украинском аграрном секторе. Речь пойдет об уборке зерновых, которая охватила около 60% посевных площадей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о телефонном разговоре Зеленского и Трампа. По данным Axios, президент США неоднократно просил прекратить украинские удары по российским НПЗ из-за их влияния на мировые цены на дизель.

Также Новини.LIVE писал о реакции Китая на новый санкционный закон США против России. В Пекине выступили против односторонних и вторичных ограничений, которые не одобрены ООН или, согласно позиции Китая, не имеют оснований в международном праве.

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