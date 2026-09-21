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Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

21 сентября 2026 г. 17:18

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17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

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17:18 Шуляк: на жилищную политику в 2027 году заложено 85 млрд грн

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13:44 Встреча Зеленского и Трампа уже завтра: эфир День.LIVE

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08:00 ВСУ нанесли удар по Москве в день выборов: эфир Ранок.LIVE

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18:42 Зеленский объявил о новых соглашениях на саммите в Карпатах: эфир Вечір.LIVE

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В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено почти 85 млрд грн на жилищную политику. По словам председателя парламентского комитета Елены Шуляк, это почти на 40 млрд грн больше, чем предусмотрено в этом году. В частности, около 45 млрд грн предлагается направить на программу "еОселя", тогда как в этом году на нее предусмотрено почти 28 млрд грн.

Об этом она сообщила в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Сколько средств предусмотрено на жилищную политику

Шуляк отметила, что программу "єОселя" следует расширять, в частности для внутренне перемещенных лиц, а также развивать отдельные жилищные программы для молодежи. На программу "єВідновлення" в 2027 году планируют выделить почти 25 млрд грн — на 8,9 млрд грн больше, чем в этом году. По словам Шуляк, ожидается более активная реализация программ, связанных с жилищными сертификатами.

Отдельно Шуляк рассказала о подготовке общин к отопительному сезону. По результатам опроса 145 общин в 24 областях 34 % из них заявили, что в течение суток не могут обеспечить хотя бы одну из девяти критически важных услуг. Еще 78% общин, преимущественно сельских и поселковых, сообщили о проблемах с топливом и его хранением. Она подчеркнула, что наличие генератора само по себе не означает готовность общины к возможным отключениям, поскольку необходимы также топливо, люди для работы с оборудованием и четкие планы действий.

Говоря о Киеве, Шуляк отметила, что заявленные 80% готовности города к отопительному сезону не дают полной картины без уточнения количества домов и людей, которые могут оказаться под угрозой. В то же время в столице запускают программу обеспечения резервным питанием почти тысячи многоквартирных домов.

Также депутат подняла вопрос о работе Верховной Рады. По её словам, парламент может пересмотреть график работы и увеличить время, которое депутаты проводят в сессионном зале, чтобы рассматривать больше законопроектов. Отдельно Шуляк рассказала о тестировании возможности голосования народных депутатов из укрытий во время воздушных тревог. Речь идет об использовании мобильных устройств или планшетов, однако соответствующий механизм пока тестируется.

Среди прочих вопросов она упомянула поддержку прифронтовых областей. По её словам, жителям таких территорий предусмотрена помощь в размере 19,4 тысячи гривен на подготовку к зимнему периоду. Также Шуляк подчеркнула необходимость финансирования планов по повышению устойчивости общин и упрощению процедур для развития распределенной генерации.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада на три недели приостанавливает работу в сессионном зале из-за участия депутатов в международных делегациях, в частности в ПАСЕ и ОБСЕ. Председатель комитета ВРУ Елена Шуляк рассказала о ситуации с отменой ближайшего заседания парламента и работе депутатов в этот период.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине выдано более 90 тысяч жилищных сертификатов, однако новое жилье по ним уже получили около 34 тысяч семей. Председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что в сентябре Украина ожидает более 5 млрд грн на финансирование жилищных сертификатов и приобретение нового жилья.

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