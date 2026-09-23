Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что полномасштабную войну удастся завершить до зимы. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп может помочь в завершении войны. В свою очередь, Трамп заявил, что и Украина, и Россия хотят положить конец войне.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам;

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

Дмитрий Давиденко — штаб-сержант штаба батальона "Свобода" НГУ;

Владимир Бицак — директор Аналитического центра "Форпост24", депутат Сумского районного совета;

Виталий Кулик — футуролог;

Дмитрий Громаков — социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;

Александр Коваленко — пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации;

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Александр Кондратюк — эксперт по вопросам образования, основатель Всеукраинской образовательной компании "ЗНО Setstud";

Юлия Скорих — координатор Программы психологической помощи и противодействия насилию БФ "Право на защиту".

Новини.LIVE сообщали, что 22 сентября 2026 года Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили вопросы безопасности, укрепление ПВО Украины и возможное энергетическое перемирие.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что надеется завершить войну до зимы и рассчитывает на помощь Дональда Трампа. Президент США отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским и вместе с ним он ищет решение для завершения войны. Также Трамп назвал украинцев очень хорошими бойцами.