В Нью-Йорке в среду, 23 августа, начался второй день Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мировые лидеры выступают с заявлениями.

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Второй день Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке начались выступления мировых лидеров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, объединяющей представителей 193 стран.

В ходе заседаний главы государств и правительств поднимают важнейшие вопросы международной повестки дня и обсуждают основные глобальные вызовы.

Как писали Новини.LIVE, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия развязала жестокую войну против суверенной Украины, чем грубо нарушила положения Устава ООН. Он призвал обеспечивать защиту гражданского населения без применения двойных стандартов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН призвал российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины.