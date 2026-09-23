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Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

23 сентября 2026 г. 15:33

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

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17:26 Зеленский и Трамп проведут переговоры в Нью-Йорке: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Зеленский и Трамп готовятся к переговорам: эфир День.LIVE

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15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

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20:00 Зеленский и Трамп начинают переговоры: прямой эфир Новини.LIVE

В Нью-Йорке в среду, 23 августа, начался второй день Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мировые лидеры выступают с заявлениями.

Посмотреть прямую трансляцию можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Второй день Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке начались выступления мировых лидеров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, объединяющей представителей 193 стран.

В ходе заседаний главы государств и правительств поднимают важнейшие вопросы международной повестки дня и обсуждают основные глобальные вызовы.

Как писали Новини.LIVE, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия развязала жестокую войну против суверенной Украины, чем грубо нарушила положения Устава ООН. Он призвал обеспечивать защиту гражданского населения без применения двойных стандартов.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН призвал российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины.

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