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Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

23 сентября 2026 г. 13:27

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, начальник штаба 1030 ЗРАП "Аквила" Евгений Свиридов, военный аналитик Дмитрий Снегирев, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, заместитель директора Фонда "Вернись живым" Олег Карпенко, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус и политолог Сергей Таран.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что Киев вновь оказался под атакой российских беспилотников. В частности, в 11:15 в Соломенском районе БпЛА повредил торговое заведение. Впоследствии в этом же районе зафиксировали попадание в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа. В 11:57 в столице снова прогремели взрывы.

Накануне вечером российские дроны также атаковали Киев. В Днепровском районе беспилотник попал в частный дом, повредил фасад и выбил окна.

В Оболонском районе БпЛА попал в нежилое здание, вызвав пожар, который удалось ликвидировать без пострадавших.

Как писали Новини.LIVE, 23 сентября российские оккупанты атаковали Киев дронами. В результате обстрела есть раненые и двое погибших. В столице произошли пожары.

Кроме того, сегодня противник повредил один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. К счастью, люди не пострадали. На территории автозаправочного комплекса продолжается ликвидация последствий атаки.

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13:05 В Ровно агент РФ заложил взрывчатку в мусорник: СБУ предотвратила теракт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Денежная помощь от Каритас: где доступны гранты до 43 200 грн

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