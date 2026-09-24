Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили три шага для деэскалации войны России против Украины и возобновления дипломатических переговоров. Речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении работы Черноморского зернового коридора и проведении трехсторонней встречи США — Украина — Россия. Одним из возможных мест встречи американская сторона назвала Абу-Даби.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 сентября.

Гости эфира:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик

Виктория Гриб — народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности при комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам

Александр Федиенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Руслан Горбенко — народный депутат от "Слуги народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий

Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group

Тарас Семенюк — политолог-международник

Остап Яриш — медиа-советник Razom for Ukraine, украинский журналист в Вашингтоне

Юрий Ехануров — директор Научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997), премьер-министр Украины (2005–2006), министр обороны Украины (2007–2009)

Новости.LIVE сообщали, что посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Майк Волц заявил, что для достижения мира в Украине потребуются компромиссы с обеих сторон. Он подчеркнул, что победителей в этой войне не будет и обе стороны проиграют.

Новости.LIVE также писали, что Украина готова к перемирию в отношении ударов по энергетической инфраструктуре, а также обсуждает прекращение атак в Черном море. Зеленский назвал, в частности, три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются: энергетическое, зерновое и на море.