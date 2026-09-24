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США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

24 сентября 2026 г. 17:34

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17:34 США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

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12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир День.LIVE

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08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026
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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

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18:08 В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ: эфир Вечір.LIVE

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15:33 Основные заявления мировых лидеров на Генассамблее ООН: прямой эфир

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13:27 Россия продолжает массированные атаки на Киев: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский и Трамп надеются на скорейшее завершение войны: эфир Ранок.LIVE

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Эксклюзив

07:35Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с журналисткой Новини.LIVE

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17:34 США предложили Украине и России три шага по деэскалации: эфир Вечір.LIVE

Text

12:56 Зеленский допустил встречу с Трампом и Путиным на G20: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия применяет новую тактику и наносит удары по дата-центрам: эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2026
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19:00 Киев готовится к новым вызовам: эфир "Киевского времени"

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18:25 Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине: эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили три шага для деэскалации войны России против Украины и возобновления дипломатических переговоров. Речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, возобновлении работы Черноморского зернового коридора и проведении трехсторонней встречи США — Украина — Россия. Одним из возможных мест встречи американская сторона назвала Абу-Даби.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 сентября.

Гости эфира:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик
  • Виктория Гриб — народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности при комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам
  • Александр Федиенко — народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Руслан Горбенко — народный депутат от "Слуги народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group
  • Тарас Семенюк — политолог-международник
  • Остап Яриш — медиа-советник Razom for Ukraine, украинский журналист в Вашингтоне
  • Юрий Ехануров — директор Научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997), премьер-министр Украины (2005–2006), министр обороны Украины (2007–2009)

Новости.LIVE сообщали, что посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций Майк Волц заявил, что для достижения мира в Украине потребуются компромиссы с обеих сторон. Он подчеркнул, что победителей в этой войне не будет и обе стороны проиграют.

Новости.LIVE также писали, что Украина готова к перемирию в отношении ударов по энергетической инфраструктуре, а также обсуждает прекращение атак в Черном море. Зеленский назвал, в частности, три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются: энергетическое, зерновое и на море.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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