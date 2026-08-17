ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE

Европейский союз готовит масштабный пакет санкций против России. Кая Каллас заявила, что осенью может быть представлен один из самых жестких пакетов ограничений с начала полномасштабной войны.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Сергей Куюн, эксперт по рынку топлива и директор консалтинговой компании "А-95";

Анастасия Никитина, директор бренда издательства "Наш Формат";

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Сергей Леонов, совладелец ООО "РОВИ АГРО";

Александр Кондратюк, эксперт по вопросам образования, основатель Всеукраинской образовательной компании "ЗНО Setstud";

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук в области государственного управления;

Александр Матяш, военнослужащий ВСУ;

Иван Семилит, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

Новини.LIVE сообщали, что санкционное давление Евросоюза распространилось не только на Россию — новые ограничения также коснулись Ирана. Совет ЕС внес изменения в санкционный документ в отношении Тегерана из-за его военной поддержки войны РФ против Украины, а также помощи вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Новини.LIVE писали, что Европейская комиссия заявила, что 3 августа Евросоюз получил дополнительные 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов Центрального банка России. Средства будут направлены на поддержку Украины в рамках пятого транша, сформированного за счет доходов от замороженных российских активов.