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Главная arrow Відео arrow ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE arrow
ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE

ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE

17 августа 2026 г. 13:28

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13:28 ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE

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08:00 Украина усилила удары по РФ, Wildberries практически уничтожено: эфир Ранок.LIVE

14 августа 2026
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18:22 Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:01 Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

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08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

13 августа 2026
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18:26 Украина ожидает поставку ракет Patriot из Польши: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский обнародовал план на зиму: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский заявил о плане давления на Путина: эфир Ранок.LIVE

12 августа 2026
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19:34 Готовность столицы к зиме и новые вызовы: эфир Київський час

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18:38 ВСУ освободили почти 1000 км² на Александровском направлении: эфир Вечір.LIVE

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13:28 ЕС готовит самые жесткие санкции против РФ с начала войны: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина усилила удары по РФ, Wildberries практически уничтожено: эфир Ранок.LIVE

14 августа 2026
Text

18:22 Зеленский заявил о подготовке новых атак на РФ: эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ: эфир «День.LIVE»

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08:00 Украина соберет партнеров на международном саммите: эфир Ранок.LIVE

Европейский союз готовит масштабный пакет санкций против России. Кая Каллас заявила, что осенью может быть представлен один из самых жестких пакетов ограничений с начала полномасштабной войны.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE.

Гости эфира:

  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Сергей Куюн, эксперт по рынку топлива и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Анастасия Никитина, директор бренда издательства "Наш Формат";
  • Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Сергей Леонов, совладелец ООО "РОВИ АГРО";
  • Александр Кондратюк, эксперт по вопросам образования, основатель Всеукраинской образовательной компании "ЗНО Setstud";
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук в области государственного управления;
  • Александр Матяш, военнослужащий ВСУ;
  • Иван Семилит, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

Новини.LIVE сообщали, что санкционное давление Евросоюза распространилось не только на Россию — новые ограничения также коснулись Ирана. Совет ЕС внес изменения в санкционный документ в отношении Тегерана из-за его военной поддержки войны РФ против Украины, а также помощи вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Новини.LIVE писали, что Европейская комиссия заявила, что 3 августа Евросоюз получил дополнительные 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов Центрального банка России. Средства будут направлены на поддержку Украины в рамках пятого транша, сформированного за счет доходов от замороженных российских активов.

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13:01 На Буковине раскрыли схему оформления фиктивной инвалидности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Пенсионеры и не только: кому доступны выплаты до 12 300 грн

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