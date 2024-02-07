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Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

07 лютого 2024 р. 16:00

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13:35 Данілов прокоментував скандал щодо стеження за журналістами Bihus.Info

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12:52 Є що пред'явити президенту — Арестович розповів про відносини із Зеленським та Залужним

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12:00 РФ атакувала Харків ракетами С-300 — які наслідки обстрілів

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11:05 Атака РФ по Києву — з'явилися нові подробиці наслідків обстрілу в Голосіївському районі

Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

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За даними ВООЗ, до 2050 року в світі значно збільшиться кількість захворювань на рак. Втім, на думку лікаря Євгена Комаровського, це міф. Однак, таки є один фактор, який провокує розвиток розвиток онкології. 

Таку думку висловив заслужений лікар України в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що провокує розвиток онкології

За словами лікаря, наразі спостерігається тенденція збільшення тривалості життя у світі. А онкологія, як правило, вражає переважно літніх людей, організм яких з роками знижує свою витривалість та захист. 

"По мірі того, як людство старіє, кількість людей з онкозахворюваннями росте. Тому, крики про те, що стане більше онкохворих — це констатація факту, що населення старіє і живе довше", — сказав Комаровський. 

Він додав, що, на сьогоднішній день, існують різні сучасні методи лікування хвороби і люди, у яких виявили рак, можуть жити після цього ще не одне десятиріччя. 

"Розповіді про те, що кількість онкозахворювань збільшиться свідчать про те, що люди житимуть довше і ми краще лікуватимемо онкологічні захворювання", — сказав Комаровський. 

Втім, експерт наголосив, що таки є один фактор, який суттєво провокує розвиток раку. Це — зайва вага, ожиріння. 

"Тому, спорт, раціональне харчування, мінімізація стресу", — підкреслив лікар. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу і як з нею боротися. Також лікар назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою

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15:55 Терміновий запис — в Одесі шукають донорів з різними групами крові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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