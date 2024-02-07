Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

За даними ВООЗ, до 2050 року в світі значно збільшиться кількість захворювань на рак. Втім, на думку лікаря Євгена Комаровського, це міф. Однак, таки є один фактор, який провокує розвиток розвиток онкології.

Таку думку висловив заслужений лікар України в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що провокує розвиток онкології

За словами лікаря, наразі спостерігається тенденція збільшення тривалості життя у світі. А онкологія, як правило, вражає переважно літніх людей, організм яких з роками знижує свою витривалість та захист.

"По мірі того, як людство старіє, кількість людей з онкозахворюваннями росте. Тому, крики про те, що стане більше онкохворих — це констатація факту, що населення старіє і живе довше", — сказав Комаровський.

Він додав, що, на сьогоднішній день, існують різні сучасні методи лікування хвороби і люди, у яких виявили рак, можуть жити після цього ще не одне десятиріччя.

"Розповіді про те, що кількість онкозахворювань збільшиться свідчать про те, що люди житимуть довше і ми краще лікуватимемо онкологічні захворювання", — сказав Комаровський.

Втім, експерт наголосив, що таки є один фактор, який суттєво провокує розвиток раку. Це — зайва вага, ожиріння.

"Тому, спорт, раціональне харчування, мінімізація стресу", — підкреслив лікар.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу і як з нею боротися. Також лікар назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою.