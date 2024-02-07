Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

По данным ВОЗ, к 2050 году в мире значительно увеличится количество заболеваний раком. Впрочем, по мнению доктора Евгения Комаровского, это миф. Но сть один фактор, который провоцирует развитие онкологии.
Такое мнение выразил заслуженый врач Украины в интервью Новини.LIVE.
Что провоцирует развитие онкологии
По словам врача, сейчас наблюдается тенденция увеличения продолжительности жизни в мире. А онкология, как правило, поражает пожилых людей, организм которых с годами снижает свою выносливость и защиту.
"По мере того, как человечество стареет, количество людей с онкозаболеваниями растет. Поэтому крики о том, что станет больше онкобольных — это констатация факта, что население стареет и живет дольше", — сказал Комаровский.
Он добавил, что на сегодняшний день существуют различные современные методы лечения болезни и люди, у которых обнаружили рак, могут жить после этого еще не одно десятилетие.
"Рассказы о том, что количество онкозаболеваний увеличится, свидетельствуют о том, что люди будут жить дольше и мы будем лучше лечить онкологические заболевания", — сказал Комаровский.
Впрочем, эксперт подчеркнул, что есть один фактор, который существенно провоцирует развитие рака. Это лишний вес, ожирение.
"Поэтому, спорт, рациональное питание, минимизация стресса", — подчеркнул врач.
Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней бороться. Также врач назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей.