Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

По данным ВОЗ, к 2050 году в мире значительно увеличится количество заболеваний раком. Впрочем, по мнению доктора Евгения Комаровского, это миф. Но сть один фактор, который провоцирует развитие онкологии.

Такое мнение выразил заслуженый врач Украины в интервью Новини.LIVE.

Что провоцирует развитие онкологии

По словам врача, сейчас наблюдается тенденция увеличения продолжительности жизни в мире. А онкология, как правило, поражает пожилых людей, организм которых с годами снижает свою выносливость и защиту.

"По мере того, как человечество стареет, количество людей с онкозаболеваниями растет. Поэтому крики о том, что станет больше онкобольных — это констатация факта, что население стареет и живет дольше", — сказал Комаровский.

Он добавил, что на сегодняшний день существуют различные современные методы лечения болезни и люди, у которых обнаружили рак, могут жить после этого еще не одно десятилетие.

"Рассказы о том, что количество онкозаболеваний увеличится, свидетельствуют о том, что люди будут жить дольше и мы будем лучше лечить онкологические заболевания", — сказал Комаровский.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что есть один фактор, который существенно провоцирует развитие рака. Это лишний вес, ожирение.

"Поэтому, спорт, рациональное питание, минимизация стресса", — подчеркнул врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней бороться. Также врач назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей.