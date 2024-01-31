Весняний авітаміноз — Комаровський розповів, чи існує така проблема і як з нею боротися

У суспільстві існує думка, що з настанням весни кожна людина стикається з такою проблемою, як авітаміноз. Чи дійсно існує таке явище та як з ним боротися — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

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Чи існує авітаміноз у людей

За словами лікаря Комаровського, авітамінозу як такого не існує.

"Це така казка з 19 століття. Казка, напевно, наших предків. Власне, люди дізналися, що таке вітаміни відносно нещодавно, в 20 столітті. В принципі люди знали, що до весни накопичується купа проблем зі здоров'ям і це почали пояснювати авітамінозом", — каже Комаровський.

У сучасному світі, як пояснює лікар, люди мають можливість отримувати рослинну їжу, свіжі овочі та фрукти, і решту вітамінів навіть у холодну пору року. Ба більше, в українців не спостерігається дефіциту вітамінів В і С. Взимку може не вистачати лише вітаміну D, який по великому рахунку пов'язаний з ультрафіолетом.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою.