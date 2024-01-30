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Від чого виникають проблеми зі шкірою — Комаровський назвав дві головні причини

30 січня 2024 р. 14:12

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Якісний сон, харчування та здоровий спосіб життя — це те, що неодмінно впливає на стан шкіри. Втім, є ще декілька факторів, про які навіть мало хто здогадується. Детальніше про них розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Від чого виникають проблеми зі шкірою

За словами лікаря Комаровського, основні проблеми зі шкірою, особливо у жителів України, виникають в зв'язку з тривалим періодом опалювального сезону в осінньо-зимовий час. У таких умовах якість повітря суттєво погіршується — воно стає значно сухим. 

"Основні характеристики шкіри залежать від рівня вологи повітря, від того як шкіра наповнена вологою", — розповів Комаровський. 

Тож, як пояснює лікар, важливо грамотно підійти до вибору догляду за шкірою у холодний сезон. Особливу увагу слід приділити зволожуючим кремам.

А от ефективне вирішення цієї проблеми вдома — це використання зволожувача, або принаймні регулярні вологі прибирання. 

Окрім цього, ще один фактор, який впливає на передчасне старіння шкіри — дія ультрафіолету. 

"Будь-яка засмага сприяє старінню шкіри", — додав лікар. 

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський заявив, що хвороба X наразі залишається лише концепцією. Це умовний вірус, вигаданий для того, щоб підготуватися до ймовірної пандемії в майбутньому, яка може бути смертельнішою за коронавірус. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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