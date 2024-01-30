Отчего возникают проблемы с кожей — Комаровский назвал две главные причины

Качественный сон, питание и здоровый образ жизни — это то, что непременно влияет на состояние кожи. Впрочем, есть еще несколько факторов, о которых даже мало кто догадывается. Детальнее о них рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

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Отчего возникают проблемы с кожей

По словам врача Комаровского, основные проблемы с кожей, особенно у жителей Украины, возникают в связи с продолжительным периодом отопительного сезона в осенне-зимнее время. В таких условиях качество воздуха существенно ухудшается — он становится значительно сухим.

"Основные характеристики кожи зависят от уровня влаги воздуха, от того, как кожа наполнена влагой", — рассказал Комаровский.

Итак, как объясняет врач, важно грамотно подойти к выбору ухода за кожей в холодный сезон. Особое внимание следует уделить увлажняющим кремам.

А вот эффективное решение этой проблемы дома — это использование увлажнителя или, по крайней мере, регулярные влажные уборки.

Кроме того, еще один фактор, который влияет на преждевременное старение кожи — действие ультрафиолета.

"Любой загар способствует старению кожи", — добавил врач.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский заявил, что болезнь X пока остается концепцией. Это условный вирус, придуманный для того, чтобы подготовиться к вероятной пандемии в будущем, которая может быть смертельнее коронавируса.