Весенний авитаминоз Комаровский рассказал, существует ли такая проблема и как с ней бороться

В обществе существует мнение, что с наступлением весны каждый человек сталкивается с такой проблемой, как авитаминоз. Действительно ли существует такое явление и как с ним бороться, рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

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Существует ли авитаминоз у людей

По словам врача Комаровского, авитаминоза как такового не существует.

"Это такая сказка с 19 века. Сказка, наверное, наших предков. Собственно, люди узнали, что такое витамины относительно недавно, в 20 веке. В принципе, люди знали, что к весне накапливается куча проблем со здоровьем и это начали объяснять авитаминозом", — говорит Комаровский.

В современном мире, как объясняет врач, люди имеют возможность получать растительную пищу, свежие овощи и фрукты и остальные витамины даже в холодное время года. Более того, у украинцев не наблюдается дефицита витаминов В и С. Зимой может не хватать только витамина D, который по большому счету связан с ультрафиолетом.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей .