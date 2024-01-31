Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Весенний авитаминоз Комаровский рассказал, существует ли такая проблема и как с ней бороться arrow

Весенний авитаминоз Комаровский рассказал, существует ли такая проблема и как с ней бороться

31 января 2024 г. 16:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

Text

18:08 Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

Text

17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

Text

17:07 Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:25 Весенний авитаминоз Комаровский рассказал, существует ли такая проблема и как с ней бороться

Text

15:34 Материнство в армии и рождение ребенка на службе — история военной

Text

14:20 Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Text

19:00 Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

Text

18:08 Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

Text

17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

Text

17:07 Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:25 Весенний авитаминоз Комаровский рассказал, существует ли такая проблема и как с ней бороться

Text

15:34 Материнство в армии и рождение ребенка на службе — история военной

Text

14:20 Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Популярні відео

Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

31 января 2024 г. 17:07

В обществе существует мнение, что с наступлением весны каждый человек сталкивается с такой проблемой, как авитаминоз. Действительно ли существует такое явление и как с ним бороться, рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Существует ли авитаминоз у людей

По словам врача Комаровского, авитаминоза как такового не существует.

"Это такая сказка с 19 века. Сказка, наверное, наших предков. Собственно, люди узнали, что такое витамины относительно недавно, в 20 веке. В принципе, люди знали, что к весне накапливается куча проблем со здоровьем и это начали объяснять авитаминозом", — говорит Комаровский.

В современном мире, как объясняет врач, люди имеют возможность получать растительную пищу, свежие овощи и фрукты и остальные витамины даже в холодное время года. Более того, у украинцев не наблюдается дефицита витаминов В и С. Зимой может не хватать только витамина D, который по большому счету связан с ультрафиолетом.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей .

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:15 Одесский университет внутренних дел закупит кресел на миллион — Prozorro

Text

19:00 Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

18:56 Ермак ответил, сколько случаев вреда окружающей среде было зафиксировано из-за войны

18:45 Одесчина — среди лидеров по рождаемости

Новость с фото

18:37 Во Львове в лесу нашли виллу, которую Гринкевичи построили без разрешения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:32 Сакки рассказал, как Де Дзерби сделает Барселону чемпионом

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

18:25 Галущенко назвал области, которые имеют наибольшие долги за электроэнергию

18:15 В Одесской области задержали рыбного браконьера — сколько нанес государству ущерб

18:12 В Гааге признали РФ частично виновной в содействии терроризму

19:15 Одесский университет внутренних дел закупит кресел на миллион — Prozorro

18:56 Ермак ответил, сколько случаев вреда окружающей среде было зафиксировано из-за войны

18:45 Одесчина — среди лидеров по рождаемости

Новость с фото

18:37 Во Львове в лесу нашли виллу, которую Гринкевичи построили без разрешения

18:32 Сакки рассказал, как Де Дзерби сделает Барселону чемпионом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:25 Галущенко назвал области, которые имеют наибольшие долги за электроэнергию

18:15 В Одесской области задержали рыбного браконьера — сколько нанес государству ущерб

18:12 В Гааге признали РФ частично виновной в содействии терроризму

Новость с видео

18:09 Галущенко ответил, будут ли в Украине поднимать тарифы на электроэнергию

18:06 Зеленский планирует уволить Залужного из-за разных взглядов на проведение мобилизации, — WP

Новость с видео

07:40 Как поднять экономику Украины — советы одесситов

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в конце января

06:30 ПВО, танки и артиллерия — какое оружие Греция может передать Украине

30 января 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

29 января 2024
Новость с видео

18:30 Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

28 января 2024
Новость с видео

17:30 Финансовые трудности — сколько денег тратят одесситы на оплату коммунальных услуг

06:53 Политическая, военная и религиозная дипломатия: в Вашингтоне пройдет Украинская неделя

Text

19:00 Возможное увольнение Залужного и привлечение РФ к саммиту мира — эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Галущенко сделал заявление о повышении тарифов на электричество

Text

18:08 Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

Text

17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

Text

17:07 Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:25 Весенний авитаминоз Комаровский рассказал, существует ли такая проблема и как с ней бороться

Text

15:34 Материнство в армии и рождение ребенка на службе — история военной

Text

14:20 Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить