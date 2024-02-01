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Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

01 лютого 2024 р. 17:44

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19:00 Погодження 59 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

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17:44 Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

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16:30 Чи підтримають люди Залужного, якщо він піде у політику — опитування

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15:48 У Вашингтоні виступили діти-свідки воєнних злочинів РФ, — Кулеба

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14:15 Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

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Багато хто стикається з такою проблемою, як здуття живота. У чому причина та як з цим боротися — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чому виникає здуття живота

За словами лікаря Комаровського, здуття живота обумовлено підвищеним газоутворенням в кишківнику. Цей процес носить назву метеоризм. 

Така проблема може виникати через їжу, а точніше через її надлишок. Або, як найчастіше буває, через ковтальні рухи. 

"Щоразу коли ми виконуємо ковтальні рухи, до нас в кишківник потрапляє певна кількість газу. До прикладу, коли у людини стоматит, ангіна, або погано закріплені протези й вона постійно ковтає слину, то у неї виникає надлишкова кількість газів", — сказав Комаровський. 

Водночас, лікар наголосив, що утворення газів у кишківнику — це достатньо природний процес. За добу в дорослої людини виробляється 500-600 мл такої речовини. 

Як боротися зі здуттям живота

Зважаючи на це, лікар Євген Комаровський радить: 

  • Якщо ви часто помічаєте в себе проблему газоутворення, то не варто переїдати, а натомість, їсти меншими порціями і частіше. 
  • Якщо газоутворення — це епізодичний для вас процес, то намагайтеся вести харчовий щоденник. Він допоможе виявити ті продукти, від яких, власне, відбувається метеоризм.

 Нагадаємо, лікар Євген Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу та як з нею можна боротися. 

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18:38 Стало відомо, скільки військової допомоги отримала Україна від ЄС з початку великої війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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