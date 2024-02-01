Комаровський назвав причини здуття живота і пояснив, як цьому запобігти

Багато хто стикається з такою проблемою, як здуття живота. У чому причина та як з цим боротися — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

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Чому виникає здуття живота

За словами лікаря Комаровського, здуття живота обумовлено підвищеним газоутворенням в кишківнику. Цей процес носить назву метеоризм.

Така проблема може виникати через їжу, а точніше через її надлишок. Або, як найчастіше буває, через ковтальні рухи.

"Щоразу коли ми виконуємо ковтальні рухи, до нас в кишківник потрапляє певна кількість газу. До прикладу, коли у людини стоматит, ангіна, або погано закріплені протези й вона постійно ковтає слину, то у неї виникає надлишкова кількість газів", — сказав Комаровський.

Водночас, лікар наголосив, що утворення газів у кишківнику — це достатньо природний процес. За добу в дорослої людини виробляється 500-600 мл такої речовини.

Як боротися зі здуттям живота

Зважаючи на це, лікар Євген Комаровський радить:

Якщо ви часто помічаєте в себе проблему газоутворення, то не варто переїдати, а натомість, їсти меншими порціями і частіше.

Якщо газоутворення — це епізодичний для вас процес, то намагайтеся вести харчовий щоденник. Він допоможе виявити ті продукти, від яких, власне, відбувається метеоризм.

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