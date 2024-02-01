Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

Многие сталкиваются с такой проблемой, как вздутие живота. В чем причина и как с этим бороться — рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

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Почему возникает вздутие живота

По словам врача Комаровского, вздутие живота обусловлено повышенным газообразованием в кишечнике. Этот процесс носит название метеоризм.

Такая проблема может возникать из-за еды, а точнее из-за ее избытка. Или, как часто бывает, из-за глотательных движений.

"Каждый раз, когда мы выполняем глотательные движения, к нам в кишечник попадает определенное количество газа. К примеру, когда у человека стоматит, ангина, или плохо закрепленные протезы и он постоянно глотает слюну, то у него возникает избыточное количество газов", — сказал Комаровский.

В то же время врач подчеркнул, что образование газов в кишечнике — это достаточно естественный процесс. В сутки у взрослого человека производится 500-600 мл такого вещества.

Как бороться со вздутием живота

Учитывая это, врач Евгений Комаровский советует:

Если вы часто замечаете у себя проблему газообразования, то не стоит переедать, ешьте меньшими порциями и чаще.

Если газообразование — это эпизодический для вас процесс, старайтесь вести пищевой дневник. Он поможет выявить те продукты, от которых, по сути, происходит метеоризм.

Напомним, врач Евгений Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней можно бороться.