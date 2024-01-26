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Колаген від усіх хвороб — Комаровський розповів, чи необхідно приймати харчову добавку

26 січня 2024 р. 14:54

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10:48 Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

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Багато людей помилково вважають, що якщо вживати колаген у вигляді харчової добавки, то це здатне вирішити усі проблеми зі здоров'ям і вилікувати будь-яку хворобу. Чому таке переконання хибне — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи потрібно людям вживати колаген

Як пояснив лікар Комаровський, колаген — це фактично білок, який розщеплюється в організмі до стану амінокислот.

Тож, сам колаген як такий, можна отримати не лише з харчових добавок, але й вживаючи такі продукти, як: м'ясо, яйця, молоко, сир, рибу тощо. Якщо в раціоні людини присутні такі, то додатково приймати якісь препарати з колагеном не варто. 

"Якщо людина вегетеріанець, до прикладу, їй не вистачає м'яса в організмі, або літні люди, які часто не люблять м'ясо — таким можна використовувати харчові добавки з колагеном. В цілому, немає конкретної рекомендації їсти колаген для лікування якоїсь хвороби", — сказав Комаровський. 

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповідав, яке захворювання може спровокувати перерваний сон. 

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15:06 Шахтар вирішив продати футболіста молодіжної збірної України

15:00 ВАКС конфіскував майно в одеського митника, якого підозрюють у хабарництві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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