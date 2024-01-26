Колаген від усіх хвороб — Комаровський розповів, чи необхідно приймати харчову добавку

Багато людей помилково вважають, що якщо вживати колаген у вигляді харчової добавки, то це здатне вирішити усі проблеми зі здоров'ям і вилікувати будь-яку хворобу. Чому таке переконання хибне — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

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Чи потрібно людям вживати колаген

Як пояснив лікар Комаровський, колаген — це фактично білок, який розщеплюється в організмі до стану амінокислот.

Тож, сам колаген як такий, можна отримати не лише з харчових добавок, але й вживаючи такі продукти, як: м'ясо, яйця, молоко, сир, рибу тощо. Якщо в раціоні людини присутні такі, то додатково приймати якісь препарати з колагеном не варто.

"Якщо людина вегетеріанець, до прикладу, їй не вистачає м'яса в організмі, або літні люди, які часто не люблять м'ясо — таким можна використовувати харчові добавки з колагеном. В цілому, немає конкретної рекомендації їсти колаген для лікування якоїсь хвороби", — сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розповідав, яке захворювання може спровокувати перерваний сон.