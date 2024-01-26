Коллаген от всех болезней — Комаровский рассказал, необходимо ли принимать пищевую добавку

Многие ошибочно полагают, что если употреблять коллаген в виде пищевой добавки, то это способно решить все проблемы со здоровьем и вылечить любую болезнь. Почему такое убеждение ошибочное — рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

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Нужно ли людям употреблять коллаген

Как объяснил врач Комаровский, коллаген — это фактически белок, расщепляющийся в организме до состояния аминокислот.

Так что сам коллаген как таковой можно получить не только из пищевых добавок, но и употребляя такие продукты, как: мясо, яйца, молоко, сыр, рыбу и т.д. Если в рационе человека присутствуют такие, то дополнительно принимать препараты с коллагеном не стоит.

"Если человек вегетерианец, к примеру, ему не хватает мяса в организме, или пожилые люди, часто не любящие мясо — таким можно использовать пищевые добавки с коллагеном. В целом, нет конкретной рекомендации есть коллаген для лечения какой-то болезни", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее врач Евгений Комаровский рассказывал, какое заболевание может спровоцировать прерванный сон.