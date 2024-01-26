Яке захворювання провокує перерваний сон — відповів лікар Комаровський

Нічні повітряні тривоги через російські обстріли змушують українців прокидатися та йти в укриття. У зв'язку з цим люди не досипають свою норму сну та впродовж дня почувають себе не так бадьоро, як хотілося б. Про наслідки перерваного сну розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

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Які наслідки несе перерваний сон

За словами лікаря Комаровського, людині необхідний глибокий сон хоча б 6 годин. Адже, у перерваному вигляді він є одним з факторів розвитку депресії.

"Для того, щоб наш мозок відпочивав, був менш чутливий до зовнішнього стресу та емоційних впливів, потрібен повноцінний глибокий сон хоч б 6 годин. І якщо він постійно переривається, ця чутливість мозку суттєво підвищується", — сказав лікар.

Більш того він підкреслив, що у таких випадках, коли людина не має проблем зі здоров'ям і її сон вимушено переривається, не здатна допомогти навіть фармакологія. Це не матиме сенсу, а ще більше погіршить ситуацію.

"Головне в такій ситуації — намагайтеся відпочивати, коли є така можливість. Ось це важливо", — додав Комаровський.

Нагадаємо, норма сну умовна для кожної людини окремо і не залежить від гендеру. Водночас, сучасна медична наука досі не може пояснити, навіщо людям спати. Чому так — розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський.