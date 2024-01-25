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Чи допомагає лазня вилікувати застуду — відповідь Комаровського

25 січня 2024 р. 21:18

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17:18 Що не так з телемарафоном і чому українці йому не довіряють — думка Гончарука

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16:44 Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

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16:35 Кияни привітали Президента Зеленського з Днем народження

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У суспільстві існує досить поширена теза про те, що відвідування лазні чи сауни може допомогти вилікувати простуду. Чи дійсно це дієвий метод у боротьбі з хворобою — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Лазня та сауна для профілактики застуди — чи дієво це

За словами лікаря Комаровського, відвідування лазні чи сауни дійсно може допомогти вилікувати гострі распіраторні вірусні інфекції. Втім, це дієво лише у двох випадках:

  • На самому початку ГРВІ, коли навіть немає якихось особливих симптомів і хвороба протікає у легкій формі. 

"Якщо в цей момент піти у суху лазню, де особливо висока температура, то теоретично ви прогріваєте організм і відбувається викид противірусного білка. Тобто організм вмикається у боротьбу з вірусом", — каже Комаровський. 

  • Наприкінці лікування, коли присутнє нормальне самопочуття і температура тіла. 

"Тоді волога лазня зі 100% вологістю допомагає зволожити слизові і відкашляти увесь накопичений слиз", — додає лікар. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський назвав фактори, які провокують захворюваність взимку. Серед таких — сухе повітря та відсутність нормальної вентиляції у приміщенні. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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