Чи допомагає лазня вилікувати застуду — відповідь Комаровського

У суспільстві існує досить поширена теза про те, що відвідування лазні чи сауни може допомогти вилікувати простуду. Чи дійсно це дієвий метод у боротьбі з хворобою — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

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Лазня та сауна для профілактики застуди — чи дієво це

За словами лікаря Комаровського, відвідування лазні чи сауни дійсно може допомогти вилікувати гострі распіраторні вірусні інфекції. Втім, це дієво лише у двох випадках:

На самому початку ГРВІ, коли навіть немає якихось особливих симптомів і хвороба протікає у легкій формі.

"Якщо в цей момент піти у суху лазню, де особливо висока температура, то теоретично ви прогріваєте організм і відбувається викид противірусного білка. Тобто організм вмикається у боротьбу з вірусом", — каже Комаровський.

Наприкінці лікування, коли присутнє нормальне самопочуття і температура тіла.

"Тоді волога лазня зі 100% вологістю допомагає зволожити слизові і відкашляти увесь накопичений слиз", — додає лікар.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський назвав фактори, які провокують захворюваність взимку. Серед таких — сухе повітря та відсутність нормальної вентиляції у приміщенні.