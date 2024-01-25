Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

В обществе существует довольно распространенный тезис о том, что посещение бани или сауны может помочь вылечить простуду. Действительно ли это действенный метод в борьбе с болезнью, — рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Баня и сауна для профилактики простуды — действенно ли это

По словам врача Комаровского, посещение бани или сауны действительно может помочь вылечить острые распираторные вирусные инфекции. Впрочем, это действенно только в двух случаях:

В самом начале ОРВИ, когда даже нет каких-либо особых симптомов и болезнь протекает в легкой форме.

"Если в этот момент пойти в сухую баню, где особенно высока температура, то теоретически вы прогреваете организм и происходит выброс противовирусного белка. То есть организм включается в борьбу с вирусом", — говорит Комаровский.

В конце лечения, когда есть нормальное самочувствие и температура тела.

"Тогда влажная баня со 100% влажностью помогает увлажнить слизистые и откашлять всю накопившуюся слизь", — добавляет врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал факторы, провоцирующие заболеваемость зимой. Среди таких — сухой воздух и отсутствие нормальной вентиляции в помещении.