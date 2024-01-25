Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского arrow

Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

25 января 2024 г. 21:18

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

Text

18:25 Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

Text

17:18 Что не так с телемарафоном и почему украинцы ему не доверяют — мнение Гончарука

Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

Text

16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

Text

14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

Text

14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

Text

14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

Text

18:25 Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

Text

17:18 Что не так с телемарафоном и почему украинцы ему не доверяют — мнение Гончарука

Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

Text

16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

Text

14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

Text

14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

Text

14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

Популярні відео

Text

Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

23 января 2024 г. 12:30
Text

Когда закончится операция в Секторе Газа и что ждет Украину — интервью с Бродским

24 января 2024 г. 13:14
Text

Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

23 января 2024 г. 19:30
Text

Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

23 января 2024 г. 19:00
Text

День гражданского пилота — Долинце о возобновлении авиасообщений в Украине

7 декабря 2023 г. 8:00

В обществе существует довольно распространенный тезис о том, что посещение бани или сауны может помочь вылечить простуду. Действительно ли это действенный метод в борьбе с болезнью, — рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Баня и сауна для профилактики простуды — действенно ли это

По словам врача Комаровского, посещение бани или сауны действительно может помочь вылечить острые распираторные вирусные инфекции. Впрочем, это действенно только в двух случаях:

  • В самом начале ОРВИ, когда даже нет каких-либо особых симптомов и болезнь протекает в легкой форме.

"Если в этот момент пойти в сухую баню, где особенно высока температура, то теоретически вы прогреваете организм и происходит выброс противовирусного белка. То есть организм включается в борьбу с вирусом", — говорит Комаровский.

  • В конце лечения, когда есть нормальное самочувствие и температура тела.

"Тогда влажная баня со 100% влажностью помогает увлажнить слизистые и откашлять всю накопившуюся слизь", — добавляет врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский назвал факторы, провоцирующие заболеваемость зимой. Среди таких — сухой воздух и отсутствие нормальной вентиляции в помещении.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

21:37 Эрдоган подписал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Новость с видео

21:27 Полк "Азов" презентовал вторую серию по трилогии "Рекрут" — о чем рассказывается

21:23 Путин разрешил российской компании приобрести акции компаний, принадлежавших Ахметову

Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

21:07 Доллар активно идет вверх — курс валют на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:04 Глава МИД Латвии в сейме заявил, что страна должна готовиться к войне с РФ

21:03 Стала известна судьба дома в Харькове, где от ракетного удара рухнул подъезд

21:00 На Украину надвигается шторм — народный синоптик Диденко рассказала, где будет бушевать непогода

Новость с фото

20:53 Украина получила комплексы для разминирования GCS-200 — что о них известно

20:52 В Германии тренер ударил звезду футбола — как его наказали

21:37 Эрдоган подписал ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Новость с видео

21:27 Полк "Азов" презентовал вторую серию по трилогии "Рекрут" — о чем рассказывается

21:23 Путин разрешил российской компании приобрести акции компаний, принадлежавших Ахметову

21:07 Доллар активно идет вверх — курс валют на завтра

21:04 Глава МИД Латвии в сейме заявил, что страна должна готовиться к войне с РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:03 Стала известна судьба дома в Харькове, где от ракетного удара рухнул подъезд

21:00 На Украину надвигается шторм — народный синоптик Диденко рассказала, где будет бушевать непогода

Новость с фото

20:53 Украина получила комплексы для разминирования GCS-200 — что о них известно

20:52 В Германии тренер ударил звезду футбола — как его наказали

Новость с фото

20:44 Похищенного ТЦК в Черновцах Сергея Гришина отправили на фронт — парень голодает

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

24 января 2024

18:41 Развенченный миф: российская армия в течение 700 дней великой войны

16:03 Падение Ил-76 — что скрывает Россия

Новость с фото

07:01 Цены на зерно в Украине. Сколько стоит соя в конце января

06:40 Цены на металлолом в Украине. Сколько стоит 1 кг чермета в конце января

06:30 Американская молния: что известно об уникальных самолетах США, которые хочет Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:00 Хищение гуманитарки в Чернигове — кто виноват в исчезновении 16 фур помощи

00:30 18-й Рамштайн: о чем договорились западные партнеры и Украина

23 января 2024
Новость с фото

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в конце января

06:40 Цена на драгоценные металлы. Сколько стоит 1 г золота в конце января

Text

21:18 Помогает ли баня вылечить простуду — ответ Комаровского

Text

18:25 Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

Text

17:18 Что не так с телемарафоном и почему украинцы ему не доверяют — мнение Гончарука

Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

Text

16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

Text

14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

Text

14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

Text

14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку