Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

Ночные воздушные тревоги из-за российских обстрелов заставляют украинцев просыпаться и идти в укрытие. В связи с этим люди не досыпают свою норму сна и в течение дня чувствуют себя не так бодро, как хотелось бы. О последствиях прерванного сна рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

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Какие последствия несет прерванный сон

По словам врача Комаровского, человеку необходим глубокий сон хотя бы 6 часов. Ведь в прерванном виде он является одним из факторов развития депрессии.

"Для того чтобы наш мозг отдыхал, был менее чувствителен к внешнему стрессу и эмоциональным воздействиям, нужен полноценный глубокий сон хотя бы 6 часов. И если он постоянно прерывается, эта чувствительность мозга существенно повышается", — сказал врач.

Более того, он подчеркнул, что в таких случаях, когда человек не имеет проблем со здоровьем и его сон вынужденно прерывается, не способна помочь даже фармакология. Это не будет иметь смысла, а еще больше усугубит ситуацию.

"Главное в такой ситуации — старайтесь отдыхать, когда есть такая возможность. Вот это важно", — добавил Комаровский.

Напомним, норма сна условна для каждого человека отдельно и не зависит от гендера. В то же время современная медицинская наука до сих пор не может объяснить, зачем людям спать. Почему так – рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.