Навіщо людині сон і як його якість впливає на здоров'я — відповідь Комаровського

Норма сну умовна для кожної людини окремо і не залежить від гендеру. Водночас, сучасна медична наука досі не може пояснити, навіщо людям спати. Чому так — розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський ведучій Діні Бернацькій в інтерв'ю на Новини.LIVE.

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Для чого людині сон

Як розповідає лікар Комаровський, тривалий період часу фахівці вважали, що у крові людини накопичуються певні речовини, які можливо вивести з організму лише за допомогою сну. Втім, всі спроби знайти ці речовини були марними.

На сьогоднішній день, більшість керуються теорією про те, що мозок людини працює за принципом комп'ютера, який під час сну ніби перезавантажується.

Водночас, як запевнив лікар, перерваний сон, або його мала кількість напряму пов'язаний з розвитком у людини низки хвороб: від діабету до депресії та навіть передчасного старіння.

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, в зв'язку з чим людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. За якими симптомами визначити інфекцію та як лікуватися — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Зрештою, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти.