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Навіщо людині сон і як його якість впливає на здоров'я — відповідь Комаровського

25 січня 2024 р. 18:25

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15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Норма сну умовна для кожної людини окремо і не залежить від гендеру. Водночас, сучасна медична наука досі не може пояснити, навіщо людям спати. Чому так — розповів український лікар-педіатр Євген Комаровський ведучій Діні Бернацькій в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Для чого людині сон

Як розповідає лікар Комаровський, тривалий період часу фахівці вважали, що у крові людини накопичуються певні речовини, які можливо вивести з організму лише за допомогою сну. Втім, всі спроби знайти ці речовини були марними. 

На сьогоднішній день, більшість керуються теорією про те, що мозок людини працює за принципом комп'ютера, який під час сну ніби перезавантажується. 

Водночас, як запевнив лікар, перерваний сон, або його мала кількість напряму пов'язаний з розвитком у людини низки хвороб: від діабету до депресії та навіть передчасного старіння. 

Нагадаємо, в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, в зв'язку з чим людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. За якими симптомами визначити інфекцію та як лікуватися — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Зрештою, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти. 

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18:13 Міністр оборони США оголосив вивід американських військ з Іраку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Тайсон Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком

17:50 Залужний провів телефонну розмову з головою генштабу ЗС Польщі Кукулою — що обговорювали

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