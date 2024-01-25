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Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

25 января 2024 г. 18:25

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16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

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16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

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15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

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Норма сна условна для каждого человека отдельно и не зависит от гендера. В то же время современная медицинская наука до сих пор не может объяснить, зачем людям спать. Почему так — рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ведущей Дине Бернацкой в интервью на Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Зачем человеку сон

Как рассказывает врач Комаровский, длительное время специалисты считали, что в крови человека накапливаются определенные вещества, которые можно вывести из организма только с помощью сна. Впрочем, все попытки найти эти вещества были тщетны.

На сегодняшний день большинство руководствуется теорией о том, что мозг человека работает по принципу компьютера, который во время сна перезагружается.

В то же время, как заверил врач, прерваный сон или его малое количество напрямую связано с развитием у человека ряда болезней: от диабета до депрессии и даже преждевременного старения.

Напомним, в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, в связи с чем людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. По каким симптомам определить инфекцию и как лечиться, рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

В конце концов, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

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