Зачем человеку сон и как его качество влияет на здоровье — ответ Комаровского

Норма сна условна для каждого человека отдельно и не зависит от гендера. В то же время современная медицинская наука до сих пор не может объяснить, зачем людям спать. Почему так — рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ведущей Дине Бернацкой в интервью на Новини.LIVE.

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Зачем человеку сон

Как рассказывает врач Комаровский, длительное время специалисты считали, что в крови человека накапливаются определенные вещества, которые можно вывести из организма только с помощью сна. Впрочем, все попытки найти эти вещества были тщетны.

На сегодняшний день большинство руководствуется теорией о том, что мозг человека работает по принципу компьютера, который во время сна перезагружается.

В то же время, как заверил врач, прерваный сон или его малое количество напрямую связано с развитием у человека ряда болезней: от диабета до депрессии и даже преждевременного старения.

Напомним, в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, в связи с чем людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. По каким симптомам определить инфекцию и как лечиться, рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Дине Бернацкой на Новини.LIVE.

В конце концов, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.