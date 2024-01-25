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Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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В Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, в зв'язку з чим людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. За якими симптомами визначити інфекцію та як лікуватися — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Діні Бернацькій на Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чим COVID-19 відрізняється від застуди

"Ніяких симптомів, які бувають лише при ковід, не існує. Тобто, все, що є при ковід, може бути і при грипі. Якщо ви раніше ніколи не хворіли на ковід, то, як правило, людина може запідозрити у себе ковід хоча б тому, що вона скаже: "На цей раз якось все інакше", — каже Комаровський. 

За словами лікаря, у випадку будь-яких распіраторних інфекцій, до яких і відноситься COVID-19, алгоритм дій та лікування буде завжди однаковим.

Так, Комаровський радить:

  • звернутись до лікаря та за потреби зробити вакцинацію;
  • дотримуватися маскового режиму;
  • заняття спортом — для профілактики, не обов'язкового дотримуватися постільного режиму;
  • вживати багато рідини;
  • провітрювати приміщення, де ви перебуваєте. 

Нагадаємо, за перший тиждень нового року у Києві зафіксували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них — діти. 

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