Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

В Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, в связи с чем людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. По каким симптомам определить инфекцию и как лечиться, рассказал врач Евгений Комаровский в интервью Дини Бернацкой на Новини.LIVE.

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Чем COVID-19 отличается от простуды

"Никаких симптомов, которые бывают только при ководе, не существует. То есть, все, что есть при ководе, может быть и при гриппе. Если вы раньше никогда не болели ководом, то, как правило, человек может заподозрить у себя ковод хотя бы потому, что она скажет: "В этот раз как-то все иначе", — говорит Комаровский.

По словам врача, в случае любых распираторных инфекций, к которым относится COVID-19, алгоритм действий и лечения будет всегда одинаковым.

Так, Комаровский советует:

обратиться к врачу и при необходимости сделать вакцинацию;

соблюдать масочный режим;

занятия спортом — для профилактики, не обязательного соблюдать постельный режим;

употреблять много жидкости;

проветривать помещение, где вы находитесь.

Напомним, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.