Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись arrow
Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

21 лютого 2024 р. 16:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

Text

15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Text

15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Text

14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

Text

13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

Text

15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Text

15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Text

14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

Text

13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00

В суспільстві існує досить популярна думка про те, що алкоголь у невеликих дозах здатен зменшувати рівень стресу. Втім, на думку українського лікаря Євгена Комаровського, це не універсальне правило і зловживати ним точно не варто. 

Про це лікар розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Які існують поширені міфи про алкоголь

"У не великій дозі в деяких ситуаціях і не у всіх людей. Тобто, такі ситуації можливі, коли зменшується стрес, але це не універсальне правило", — сказав Комаровський, говорячи про те, чи здатен алкоголь знімати стрес. 

Також лікар додав, що алкогольні напої не здатні підвищувати статевий потяг, а також не зігрівають у холодну пору року. У другому випадку, пояснив він, все діє з точністю навпаки — різко активізується віддача тепла і відбувається його втрата. 

"Це один з небезпечних міфів. Алкоголь провокує розширення периферичних судин і виникає ілюзія, що вам стало тепло. Насправді різко активізується віддача тепла. Тому, відразу після хвилинного відчуття, що ви зігрілись, починається переохолодження", — сказав Комаровський. 

Нагадаємо, раніше Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу і як з нею боротися. Також лікар назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:10 Допомога Одещині від Америки — Кіпер зустрівся з представником США

17:08 Британія ввела санкції через смерть Навального — хто потрапив під обмеження

17:04 Зінченко не потрапив у заявку Арсеналу на Лігу чемпіонів

16:57 Масштабні протести фермерів — Зеленський закликав керівництво Польщі приїхати на кордон

16:48 Турецький винищувач п'ятого покоління здійснив перший політ — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:40 Мешканцям будинку на Шевченка, куди прилетів дрон, виплатять компенсацію

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

16:29 У МЗС Польщі відреагували на скандальний заклик фермерів до Путіна

16:26 Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил у війні з Росією

16:24 Нардеп Медяник від "Слуги народу" складає мандат, — Гончаренко

17:10 Допомога Одещині від Америки — Кіпер зустрівся з представником США

17:08 Британія ввела санкції через смерть Навального — хто потрапив під обмеження

17:04 Зінченко не потрапив у заявку Арсеналу на Лігу чемпіонів

16:57 Масштабні протести фермерів — Зеленський закликав керівництво Польщі приїхати на кордон

16:48 Турецький винищувач п'ятого покоління здійснив перший політ — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:40 Мешканцям будинку на Шевченка, куди прилетів дрон, виплатять компенсацію

16:29 У МЗС Польщі відреагували на скандальний заклик фермерів до Путіна

16:26 Ігнат назвав головне завдання Повітряних сил у війні з Росією

16:24 Нардеп Медяник від "Слуги народу" складає мандат, — Гончаренко

Новина з фото

16:23 Скільки українців вірять у перемогу України у війні — результати опитування

Новина з відео

12:30 Куб памʼяті — одесити вимагають перейменувати вулиці на честь українських військових

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у лютому

06:30 Kaan — що відомо про сучасні турецькі літаки, які хоче купити Україна

06:01 Мовні скандали — чому Київ вперто російськомовний

20 лютого 2024
Новина з відео

19:45 Майдан через 10 років, як змінили ті події українців — думка одеситів

Ексклюзив

18:25 Коли Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію — відповів член комітету оборони

Новина з відео

07:40 Плащ-невидимка для військових — інновація від одеських науковців

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у лютому

06:40 Ціни на алюміній у лютому — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:30 Втрата Авдіївки та прогнози Буданова: інтервʼю ветерана війни

Text

16:31 Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

Text

15:54 Данілов прокоментував блокаду кордону та назвав шляхи розв'язання проблеми

Text

15:16 Польські фермери блокують кордон — що про це думають українці

Text

14:28 В ЗСУ показали роботу німецького Gepard  на фронті та назвали переваги установки

Text

13:43 У "Слузі народу" назвали мету зустрічі Зеленського з фракцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 РФ штурмує Ласточкине — Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку

Text

12:21 Справа рук РФ — польський експерт прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею

Text

11:46 Чи можливий напад з Білорусі — військовий розповів про ситуацію на кордоні

Text

11:02 В Україні представили перші мобільні контейнери для порятунку військових на передовій

Text

10:15 В ЗСУ показали, який вигляд має коксохімічний завод в захопленій Авдіївці