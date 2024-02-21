Правда чи міф — Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь зняти стрес і зігрітись

В суспільстві існує досить популярна думка про те, що алкоголь у невеликих дозах здатен зменшувати рівень стресу. Втім, на думку українського лікаря Євгена Комаровського, це не універсальне правило і зловживати ним точно не варто.

Про це лікар розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Які існують поширені міфи про алкоголь

"У не великій дозі в деяких ситуаціях і не у всіх людей. Тобто, такі ситуації можливі, коли зменшується стрес, але це не універсальне правило", — сказав Комаровський, говорячи про те, чи здатен алкоголь знімати стрес.

Також лікар додав, що алкогольні напої не здатні підвищувати статевий потяг, а також не зігрівають у холодну пору року. У другому випадку, пояснив він, все діє з точністю навпаки — різко активізується віддача тепла і відбувається його втрата.

"Це один з небезпечних міфів. Алкоголь провокує розширення периферичних судин і виникає ілюзія, що вам стало тепло. Насправді різко активізується віддача тепла. Тому, відразу після хвилинного відчуття, що ви зігрілись, починається переохолодження", — сказав Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу і як з нею боротися. Також лікар назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою.